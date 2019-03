Madagascar: Projets de développement - Un Séminaire d'opportunités d'affaires organisé par la BAD en avril

Les consultants, entrepreneurs, industriels et fournisseurs des pays membres de la Banque Africaine de Développement (BAD) se réuniront du 4 au 5 avril prochain au séminaire d'opportunités d'affaires (BOS), organisé par l'institution financière à Abidjan, Côte d'Ivoire.

En effet, la BAD présentera les opportunités d'affaires à ces acteurs désireux de fournir des biens et des services pour les projets financés en Afrique. « Cet évènement participe au renforcement des relations entre l'institution, ses actionnaires et le secteur privé. Il s'agit d'un forum en guichet unique pour faire affaire avec la Banque africaine de développement », ont expliqué les promoteurs des rencontres. A noter que cet évènement est organisé par le département de la mobilisation de ressources et des partenariats (FIRM) de l'institution financière.

D'après les explications, l'objectif principal d'un BOS est de présenter les opportunités d'affaires découlant des financements du Groupe de la BAD. Les présentations fournissent essentiellement une vue d'ensemble sur les politiques et opérations du Groupe de la Banque ; les règles et procédures en matière de passation de marchés ; et les opérations potentielles ou en cours dans les pays. Les séminaires visent à accroître la participation des milieux d'affaires des pays éligibles au financement du Groupe de la BAD et d'autres activités de partenariat public-privé en Afrique.