Madagascar: Naivo Raholdina - Unique candidat de l'IRD dans le Ve arrondissement

Le dossier de candidature de Naivo Raholdina a été bel et bien déposé le 11 mars dernier.

A cet effet, il a eu son certificat d'enregistrement de candidature aux élections législatives du 27 mai 2019. Par ailleurs, il a eu la bénédiction du président fondateur de TGV-MAPAR et non moins Président de la République Andry Rajoelina. Le communiqué fait état, en outre, que la liste conduite par Naivo Raholdina reste l'unique candidat présenté par TGV-MAPAR sous les couleurs de la plateforme « Isika rehetra miaraka amin'i Andry Rajoelina »(IRD). L'ancien député de réitérer que les rumeurs qui circulent sur l'existence d'autres listes au nom de l'IRD ne tient pas la route. Ceux qui persistent dans ce sens ne feront plus partie du TGV-MAPAR, a-t-il indiqué. Tout en soulignant au passage la discipline du parti.

Certificat d'enregistrement. Il a d'ailleurs fait remarquer que s'il a eu son certificat d'enregistrement c'est que ses dossiers sont complets et ne présentent ainsi aucune anomalie. Il n'a pas manqué également de remercier ceux qui l'ont soutenu ainsi qu'au Président de la République Andry Rajoelina et au Secrétaire national du TGV MAPAR pour avoir mis leur confiance en lui. Faut-il rappeler que l'IRD est composé notamment du MAPAR, TGV, Freedom, du parti vert et de « Hiaraka Isika ».