Congo-Brazzaville: Gouvernement - Le ministre des Affaires foncières suspendu de ses fonctions

L'annonce a été faite le 13 mars à la télévision nationale par le directeur de cabinet du chef de l'Etat, Vital Kamerhe, sur instruction du président de la République.

Il est reproché au ministre des Affaires foncières, Lumeya Dhu Malegi, selon le directeur de cabinet du chef de l'Etat, son insubordination et son refus de rapporter les arrêtés ministériels qu'il a pris en violation flagrante de la loi, des droits des Congolais et des étrangers sur la propriété, à travers des lotissements à des endroits interdis et à l'expropriation des tiers.

Lumeya Dhu Malegi, présumé coupable en vertu du principe de présomption d'innocence, est mis à la disposition du procureur général de la République près la Cour de cassation pour l'ouverture du dossier judiciaire mis à sa charge. Le procureur général devra ainsi entamer la procédure judiciaire dès ce jeudi.

Par la même occasion, le président de la République, a indiqué Vital Kamerhe, a adressé au Premier ministre, chef du gouvernement, une correspondance l'instruisant de suspendre toute affaire cessante, le ministre des Affaires foncières, pour des faits qui lui sont reprochés.

Outre la suspension du ministre des Affaires foncières, le directeur générale de la Société commerciale des transports et des ports, Daniel Mukoko Samba, et son adjoint sont aussi suspendus. Ils sont accusés de mauvaise gestion et détournement des deniers publics. Le directeur général de l'Autorité de régulation des postes et télécommunications, Oscar Manikunda, est aussi sous le coup de la suspension. C'est le directeur général adjoint qui assure désormais l'intérim de cet établissement public placé sous l'autorité directe de la présidence de la République.