Sénégal: Après leur sacre au FESPACO 2019 - Khadidiatou Sow et Angele Diabang fêtées

Le ministère de la Culture a célébré hier, mercredi 13 mars, les lauréates du Fespaco 2019 à savoir les réalisatrices Khadidiatou Sow et Angèle Diabang. Il a profité de l'occasion pour annoncer des mesures allant dans le sens de relancer davantage le cinéma sénégalais.

Après leur sacre à la 26ème édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision d'Ouagadougou (Fespaco), le ministère de la Culture a fêté hier, mercredi 13 mars, les lauréates à la Maison de la Culture Douta Seck. Il s'agit des réalisatrices Khadidiatou Sow qui a remporté à travers son film «Une place dans l'avion» le Poulain d'argent et le Prix Acp de l'Organisation internationale de la Francophonie et d'Angèle Diabang qui est revenue avec le Poulain de bronze et le Prix de la meilleure réalisatrice de la Cedeao pour son film «Un air de kora».

«Je ne vous cache pas ma satisfaction, de constater la qualité des différents prix obtenus et la forte mobilisation des professionnels de la culture et de l'audiovisuel lors de ce grand rendez-vous du cinéma africain», a déclaré le ministre de la Culture, Abdou Latif Coulibaly. Le Sénégal a, en effet, marqué sa présence lors du Fespaco 2019 qui coïncidait avec son cinquantenaire. Il a été représenté par une forte délégation composée de plus de 165 personnes sans oublier la caravane routière de l'association Passerelle des arts. Prenant la parole, Khadidiatou Sow et Angèle Diabang qui dédient leurs Prix aux femmes, ont fait montre de leur satisfaction.

Création du Centre cinématographique et audiovisuel du Sénégal, mise en place d'une commission nationale du film etc.

A l'occasion de la cérémonie dédiée aux lauréates du Fespaco, le ministre de la Culture a annoncé des mesures pour la relance du cinéma. Abdou Latif Coulibaly a ainsi rappelé les directives du Président de la République, Macky Sall lors du dernier conseil des ministres. «Le Chef de l'Etat nous a instruit trois principales directives notamment : la production du répertoire des films sénégalais, le repositionnement des Rencontres Cinématographiques de Dakar (RECIDAK) dans l'agenda international du 7ème art et la consolidation durable du cinéma sénégalais», a fait savoir le ministre. Et d'ajouter, «un avenir prometteur s'ouvre au 7ème art sénégalais».

«Dans les plus brefs délais, nous nous efforcerons à mettre en application voire à améliorer l'ensemble des instruments législatifs, réglementaires, juridiques et des outils contenus dans les politiques culturelles et cinématographiques existantes avec en ligne de mire la création du Centre Cinématographique et Audiovisuel du Sénégal ainsi que la mise en place d'une commission nationale du film dont la mise en œuvre est prévue dans la loi, à réformer les mécanismes endogènes de financement du secteur du cinéma, notamment le FOPICA en garantissant la transparence, l'équité, l'efficacité et l'efficience et en envisageant des jonctions avec d'autres guichets comme la DER, le FONGIP, le 3 FPT, la BNDE», a dit Abdou Latif Coulibaly.

Non sans annoncer le lancement cette année de la Caravane nationale du cinéma dans les 13 régions autres que celle de Dakar en «alternance avec l'organisation biennale des RECIDAK». «Ce qui permettrait aux populations à l'intérieur du pays d'avoir accès aux productions audiovisuelles comme ces nombreux films participants et primés dans de nombreux festivals à l'étranger», ajoute le ministre de la Culture. Il invite ainsi les collectivités territoriales et les investisseurs privés à s'engager dans le financement de la culture et du cinéma.