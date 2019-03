Angola: Il existe des mécanismes pour récupérer les actifs de l'État - Selon le PR

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a déclaré jeudi qu'il existait les conditions pour activer les mécanismes de recouvrement des actifs saisis auprès de l'État, évalués à environ cinq milliards de dollars américains, au profit d'une "élite très restreinte".

Le Chef de l'Etat s'exprimait lors de la cérémonie d'ouverture officielle de "l'année judiciaire 2019" à Benguela, après avoir inauguré à Lobito le tribunal de district, le premier du genre dans le pays.

Il a ajouté qu'il existait des conditions permettant à l'État d'activer, dans les prochains jours, les mécanismes permettant de récupérer les avoirs et actifs qui lui appartiennent, en vertu de la loi 15/18 du 26 décembre sur le rapatriement forcé.

João Lourenço a qualifié de "choquant et répugnant" les résultats du rapport de la Commission multisectorielle, chargée d'identifier les investissements réalisés avec des ressources publiques et constituant aujourd'hui certains des grands groupes d'entrepreneurs privés du pays.

Il a affirmé qu'en ce qui concerne le rapatriement des capitaux placés illégalement dans des paradis fiscaux et d'autres centres financiers, après le délai de grâce de six mois accordé aux intéressés, "l'État angolais est autorisé à utiliser tous les moyens à sa disposition pour récupérer ce qui appartient au peuple angolais ".

Le Président de la République a réaffirmé l'importance de rendre la justice de plus en plus rapide et accessible à une grande partie de la population afin de relever les défis majeurs de la lutte contre la criminalité, la corruption et l'impunité.

Il espère que la justice contribuera également à moraliser la société et à rendre le marché plus concurrentiel et sécurisé, afin d'attirer les investissements privés nationaux et étrangers.

Le Président de la République a également aussi mis en exergue l'importance que le secteur de la justice avait pour la consolidation de l'État de droit et démocratique que le pays était en train de construire.