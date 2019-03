Soudan: L'OCI affirme son soutien au Soudan

Khartoum — Le communiqué final publie à la suite de la 14e session de la Conférence de l'Union des pays membres de l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI) tenue à Rabat au Maroc les 13 et 14 mars courant, a appelé les pays islamiques à augmenter leurs contributions financières au Soudan afin de résoudre les problèmes économiques dans ce pays.

Le communiqué a affirmé le soutien et la solidarité des pays islamique au Soudan pour qu'il puisse faire face aux menaces extérieures et défendre sa souveraineté, sa sécurité et sa stabilité, saluant tous les efforts régional et international pour la restauration au Darfour.

Il a appelé la communauté internationale à respecter ses obligations qu'elle a faites pour la restauration de la paix et du développement durabilité au Soudan.

« La conférence a affirmé le rejet de la décision de la Cour Pénale Internationale (CPI) prise en mars 2009 sur l'arrestation du président de la République du Soudan », selon le communique qui a également appelé a annuler cette décision en manière finale et inconditionnelle.

La conférence a accueilli l'accord sur la coopération entre la République du Soudan et celle-ci du Soudan du Sud et les efforts faits par le Soudan pour créer des relations stratégiques et intégrales avec le Soudan du Sud et résoudre les questions suspendues entre les deux pays par le dialogue conformément aux chartes et accords signés.

Le communique a salué le document sur les recommandations du dialogue national signées le 10 octobre 2016, appelant toutes les forces politiques et les mouvements armés à se joindre au processus du dialogue pour réaliser la sécurité et la stabilité au Soudan, appelant tous les pays à ne pas soutenir les mouvements rebelles.