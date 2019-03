Cote d'Ivoire: AG Inner Wheel, District 909 / Jean-Claude Kouassi (ministre des Mines et de la Géologie) - « Vous avez la capacité de faire bouger les choses »

La 17ème Assemblée générale de l'internationale Inner Wheel, district 909 a ouvert ses travaux, ce jeudi 14 mars 2019, à Grand-Bassam sous le thème : « Empower and Evolve » qui signifie « Grandir et évoluer ».

Pendant quatre jours, les membres de cette structure venus du Bénin, du Burkina Faso, du Mali, du Sénégal, du Togo, de la France, du Cameroun et de la République démocratique du Congo.

Saluant la tenue de cette rencontre en Côte d'Ivoire, le ministre des Mines et de la Géologie, Jean-Claude Kouassi a indiqué que les membres de l'internationale Inner Wheel n'ont pas entendu d'être riche pour apprendre à pardonner. « Vous avez la capacité de faire bouger les choses et de les faire progresser pour le grand bien de toute l'humanité », dira-t-il. Avant d'indiquer qu'il a la ferme conviction que cette Assemblée générale armera au mieux les femmes pour lutter efficacement contre le tueur silencieux qu'est la drépanocytose.

Mais avant, le gouverneur du district 909, Marie Laure Bonafos a souligné que l'international Inner Wheel est un club service féminin qui regroupe 108.000 membres répartis dans 4000 clubs à travers une centaine de pays. Et d'expliquer que chaque district est dirigé par un gouverneur, élu pour un an.

Poursuivant, elle a indiqué que le district 909 qui tient en ce moment son Assemblée générale annuelle à Grand-Bassam regroupe les clubs de huit pays de l'Afrique occidentale à savoir, le Benin, la Guinée, le Niger, Le Burkina Faso, le Mali, le Togo, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Et d'ajouter que l'Inner Wheel à droit de parole reconnu aux Nations Unies. Et ce, dans les comités pour les droits des personnes âgées, la lutte contre la drogue... Il faut signaler que la devise de cette organisation s'articule autour de l'amitié et du don de soi. Ses objectifs sont de promouvoir l'amitié entre les membres, encourager l'idéal de service et stimuler l'entente internationale.

Pour le mandat 2018-2019, elle a soutenu que l'action majeure à réaliser par les différents clubs porte sur la lutte contre la drépanocytose. C'est le lieu de souligner que cette maladie qui affecte principalement la race noire touche 14% de la population ivoirienne. « Le drépanocytaire que je demeure, même si je ne fais plus de crise depuis l'âge de 14 ans, vous dit bravo et merci et vous apporte aussi son soutien », a dit le ministre Jean-Claude Kouassi.

La ministre Raymonde Goudou-Coffie qui a présidé cette Ag s'est appesanti sur l'enjeu de la mission de service. Grande école de formation, de probité et d'amitié, l'Inner Wheel dira-t-elle est une école de la vie. Aussi s'est-elle réjouie du choix de la Côte d'Ivoire pour les Inner Wheel, district 909 pour venir partager leur amour pour la solidarité.

Ce fut l'occasion pour elle d'indiquer que le gouvernement ivoirien a décidé de dérouler un programme gouvernemental social, de 727,5 milliards de FCFA en 2019-2020. « Comme vous le savez, le gouvernement ne peut pas tout faire tout seul. Aussi, toute activité qui va dans le sens de la prise en compte de l'amélioration des conditions de vie des populations est-elle appréciée à sa juste valeur. L'éducation, la santé, l'eau potable sont des axes privilégiés dans lesquels les Inner Wheel ont engagé leurs différents clubs », dira la ministre Goudou-Coffie avant d'ouvrir la 17ème Assemblée générale annuelle de l'Internationale Inner Wheel.