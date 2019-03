Afrique: CAN 2019 - Seedorf convoque 10 joueurs absents à l'aller face aux Comores

En vue d'affronter les Comores le 22 mars à Yaoundé, le sélectionneur du Cameroun convoque dix joueurs qui n'ont pas participé au match aller disputé le 8 septembre 2018. Le compartiment offensif connait plus de mutations que les autres.

Match décisif pour la qualification à la CAN Total Egypte 2019, un score nul suffit à qualifier le Cameroun. Son sélectionneur Clarence Seedorf vient de rendre public la liste des 23 joueurs pour la rencontre à domicile le 22 mars prochain. Dix joueurs qui n'étaient pas du match aller (1-1) figurent dans la liste, parmi lesquels six attaquants. Il s'agit de : Joël Tague du Maritimo au Portugal ; Jacques Zoua de Astra Gurgi en Roumanie, Jean Pierre Nsame de Young Boys de Berne en Suisse ; Christian Bassogog de Henan Jianye en Chine et Clinton Njiè de Marseille en France.

Deux défenseurs dont l'un expérimenté seront de la partie. Jean Armel Kana Biyik de Kayserispor en Turquie et le jeune Joyskin Dawa Tchakonté de Mariupol en Ukraine. En milieu de terrain, Seedorf fait entrer Petrus Boumal d'Ural en Russie et Arnaud Djoum de Hearts FC en Ecosse.

Pour ce match retour contre les Comores, le duo néerlandais Kluivert et Seedorf n'a pas jugé opportun de renouveler sa confiance à Allan Nyom de Leganes en Espagne, Fabrice Olinga du FC Moucron en Belgique, Paul Georges NTEP de Wolfsburg, et Salli Edgar de Nuremberg en Allemagne et Nicolas Moumi Ngamaleu de Young Boys en Suisse.

L'absence de Carl Toko Ekambi (Villeréal en Espagne) se justifie par sa suspension lors du dernier match contre le Maroc où il avait écopé d'un carton rouge. Vincent Aboubakar du FC Porto (Portugal) demeure indisponible pour blessure.

GARDIENS

Ondoa Fabrice, KV Ostende (Belgique)

Onana Andre, Ajax (Pays-Bas)

Kameni Carlos, Fenerbahçe (Turquie)

DEFENSEURS

Fai Colins, Standard De Liège (Belgique)

Ngadeu Ngadjui, Slavia Prague (R. Tchèque)

Oyongo Bitolo Ambroise, Montpellier (France)

Yaya Banana, Panionios (Grèce)

Onguene Jérôme, Red Bull Salzbourg

BONG Gaétan, Brigthon (Angleterre)

Jean Armel Kana Biyik Kayserispor (Turquie)

Joyskin Dawa Tchakonté de Mariupol

MILIEUX DE TERRAIN

Zambo Anguissa, Fulham FC (Angleterre)

Mandjeck Georges, Maccabi Haifa (Israël)

Kunde Malong Pierre, Mayence (Allemagne)

Petrus Boumal, Ural (Russie)

Arnaud Djoum, Hearts FC (Ecosse)

ATTAQUANTS

Bahoken Stéphane, R. Strasbourg (France)

Choupo Moting Eric-Maxim, Stoke city (Angleterre)

Joël Tague Maritimo (Portugal)

Jacques Zoua Astra Giurgi (Romanie)

Jean Pierre Nsame Youngsboys (Suise)

Clinton Njiè Marseille (France)

Christian Bassogog Henan Jianye FC (Chine)