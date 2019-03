Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - DCMP soumet Dauphin Noir à Goma

La saison 2018-2019 du championnat national de football tend, de manière irréversible, à son terme. Pour le compte de la 24e journée, le Daring Club Motema Pembe (DCMP) a assuré l'essentiel face à Dauphin noir, confortant sa troisième place qualificative pour la coupe de la Confédération.

Le DCMP a battu, le 13 mars, au stade de l'Unité de Goma, le club local d'AS Dauphin noir sur la marque d'un but à zéro. L'unique but de la partie a été inscrit en seconde période par Ricky Tulengi, leader technique des Immaculés de Kinshasa.

Ce succès n'influe pas sur la position du DCMP au classement. Cependant, le club vert et blanc de la capitale congolaise consolide sa troisième place avec désormais cinquante points. Et Ricky Tulengi porte son compteur-but à treize, derrière le meilleur artilleur du championnat, Jackson Muleka du Tout Puissant Mazembe.

DCMP est donc bien lancé pour retrouver à nouveau la coupe de la Confédération en 2020, à la faveur de sa troisième place au classement, derrière le TP Mazembe (soixante et un points en vingt matchs) et V.Club (cinquante-neuf points matchs en vingt-deuxmatchs livrés). Dauphin noir demeure à la cinquième place avec trente-trois points pour vingt-et-un matchs disputés.

Renaissance du Congo bat Lubumbashi Sport...

Le même jour, au stade Tata Raphaël de Kinshasa, le FC Renaissance du Congo a eu raison du FC Lubumbashi Sport, par deux buts à zéro. Les protégés du pasteur et évêque Pascal Mukuna de l'Assemblée chrétienne de Kinshasa (Ack) ont ouvert la marque à la 19e mn par l'intermédiaire de David Molinga. Et un défenseur des Kamikazes de Lubumbashi a marqué contre son camp le deuxième but des Renais de Kinshasa en seconde période.

Cette victoire permet à Renaissance du Congo de totaliser vingt-cinq points au terme de vingt-trois matchs et se placer à la dixième place, devant Nyuki, onzième avec vingt-quatre points à l'issue de vingt-deux matchs. Lubumbashi est quatorzième avec dix_sept points, après vingt-et-une rencontres, premier relégable à une longueur de Mont Bleu (dix-huit points après ving matchs).

A quelques six ou sept journées de la fin du championnat, la bataille pour le maintien s'annonce âpre entre pratiquement cinq clubs, notamment Renaissance du Congo, Nyuki, Jeunesse sportive Groupe Bazano, Mont Bleu et Lubumbashi Sport dont les différences de points varient de un à six.