Mali: Insécurité alimentaire et nutritionnelle au Mali - 416.000 personnes en besoin d'assistance d'urgence dès juin prochain

C'est pour faire face à ces risques que les travaux de la 2è session du cadre harmonisé d'analyse et d'identification des populations vulnérables à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle ont démarré lundi dernier à Bamako.

La cérémonie d'ouverture était présidée par le ministre-commissaire à la sécurité alimentaire, Kassoum Denon. C'était en présence d'Olivier Lefaye, représentant de l'Union européenne.

Pour rappel, l'atelier du cadre harmonisé de novembre 2018 estime à environ un peu plus de 3 millions de personnes sous pression de risque alimentaire et en particulier 416.000 personnes en besoin d'assistance d'urgence dès le mois de juin.

La région de Mopti, à elle seule, concentre la moitié des besoins alimentaires. Cette situation est due à une mauvaise campagne agro-pastorale localisée à certains endroits, la cherté des denrées alimentaires et aussi l'insécurité qui sévit dans certaines zones du pays.

Le cadre harmonisé est un outil consensuel et fédérateur, implémenté et renseigné à partir des informations issues des différentes enquêtes d'évaluation de la situation alimentaire et nutritionnelle réalisées à travers le pays.

Les résultats de ces évaluations sont préalablement validés au cours de différents ateliers en vue de bonifier leur utilisation dans le cadre harmonisé. Ces informations issues d'enquêtes sur la vulnérabilité sont renforcées par les données classiques produites par les structures nationales, les partenaires techniques, les ONG, la société civile et toutes autres données de sources crédibles, a indiqué Kassoum Denon.

Les résultats de la campagne agro-sylvo-pastorale 2018-2019 constituent des éléments les plus déterminants pour l'évaluation de la situation alimentaire et nutritionnelle dans notre pays. Ainsi, en cette fin de campagne agricole, les informations déjà disponibles à ce jour, selon le ministre-commissaire à la sécurité alimentaire, font état d'une production globalement bonne pour les cultures, malgré des baisses de récolte au niveau de certains périmètres rizicoles à cause de la forte crue ayant engendré des noyades.

Kassoum Denon a invité les participants à examiner avec professionnalisme l'ensemble des informations mises à leur disposition, au cours des travaux de 6 jours.

Quant au représentant de la Délégation de l'Union européenne, il a encouragé l'ensemble des services techniques et les partenaires. Aussi, Olivier Lefaye a assuré l'engagement de son organisation dans la quête de la sécurité alimentaire et nutritionnelle.