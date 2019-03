Cote d'Ivoire: Electricité - 30 mégawatts de plus avec la technologie mxl2 à Azito

La centrale thermique d'Azito située dans la commune de Yopougon s'est dotée de la technologie MXL2, pour un investissement de 60 millions de dollars (30 milliards de FCFA). Cette nouvelle technologie a été mise en service le jeudi 14 mars 2019, par le ministre du Pétrole, de l'Energie et des Energies renouvelables, Abdourahmane Cissé.

Les avantages de cette nouvelle technologie ont été présentés par Honorat Brou, directeur général de Azito O&M : « Avec cette technologie, nous réduisons notre consommation de combustible et nous permettons à l'État de Côte d'Ivoire de faire des économies de 3 milliards de FCFA par an dépensés pour le combustible ; nous réduisons aussi nos émissions de CO2 de près de 9. 000 tonnes par an. Au lieu de faire des révisions majeures tous les trois (3) ans, ces révisions seront faites tous les cinq (5) ans. Nous améliorons ainsi notre disponibilité, nous produisons plus d'énergie pour les besoins du réseau électrique, soit 30 MW ».

Après la mise en service de cette technologie et la visite des installations de cette centrale thermique, le ministre Abdourahmance Cissé a dit : « Aujourd'hui, la centrale d'Azito vient de mettre en œuvre une technologie qui permettra d'augmenter de 30 MW la capacité installée, sans avoir besoin d'augmenter le combustible que nous utilisons. C'est une innovation importante qui est à saluer. Elle rentre dans la politique du gouvernement. C'est une nouvelle technologie qui est mise en œuvre dans plusieurs pays du monde, mais qui n'est pas encore implémentée en Afrique.

En matière d'innovation technologique, nous sommes le premier pays d'Afrique à avoir cette technologie (... ) Nous avons d'autres projets sur lesquels nous travaillons, le décret approuvant la convention que nous avons signée pour l'extension de la centrale d'Azito a été validé en conseil des ministres. Nous espérons avant la fin de l'année 2020 avoir une augmentation de la capacité de cette centrale. Ce sont 253 MW qui ont été négociés entre l'État de Côte d'Ivoire et ses actionnaires (... )

Nous avons une capacité installée de 2. 200 MW, elle a évolué d'environ 60% depuis 2011, et nous souhaitons doubler notre production pour passer à 4. 000 MW. Nous avons une croissance de la demande des consommateurs, des industries, des miniers et au niveau de l'export. Nous exportons de l'énergie vers 6 pays de la CEDEAO et nous pensons que les années à venir, nous pourrons exporter de l'énergie vers deux autres pays ».