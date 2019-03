Cote d'Ivoire: Santé/Réforme hospitalière - Aka Aouélé : « Les Chu ne sont pas privatisés »

Une nouvelle ère s'ouvre pour le système de santé avec le projet de loi portant réforme hospitalière.

Une réforme salutaire qui profitera en particulier aux patients. Mais qui, dès l'annonce, a entrainé des rumeurs, laissant croire que l'État se dessaisissait, au profit du privé, de la gestion des hôpitaux. « Non, les chu ne seront pas privés », précise le ministre Aka Aouélé. Qui tient à rappeler que l'avant-projet de loi portant réforme hospitalière adopté le mercredi en Conseil des ministres, vise à une meilleure gestion des Chu, Chr et des hôpitaux généraux. Qui en devenant des Établissements Publics Hospitaliers (Eph), ouvrent ainsi la voie à une gestion administrative et financière plus autonome des structures de santé.

« En réalité, l'adoption de ce projet de loi vient mettre fin à une lourdeur dans la gestion des structures de santé qui engendrait une insuffisance dans les prestations de soins. Il n'est nullement question de privatisation des structures de santé publiques mais d'un nouveau mode de gestion pour se conformer aux normes pour une offre de soins de qualité», ajoute le ministre de la santé et de l'hygiène publique.

Cette nouvelle organisation financière et comptable garantit une fiabilité des opérations économiques et la gestion optimale du patrimoine. Autre précision de taille, les coûts des prestations demeurent en l'état. « Le gouvernement, soucieux du bien-être de la population, a entériné le message du Président de la République de faire des années 2019 et 2020 années du social, faisant de la santé pour tous, la priorité de son action. »

Le ministère de la santé tient donc à rassurer les populations ivoiriennes et les prestataires de soins que la réforme hospitalière vient combler au mieux les insuffisances de notre système sanitaire. L'Eph, il faut le rappeler, est une personne morale de droit public disposant de l'autonomie administrative et financière dont la vocation est sociale.