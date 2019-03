Maroc: Online marketing, un défi et une opportunité pour les hôteliers

Essaouira a abrité un séminaire visant à transmettre aux participants un ensemble de connaissances

"Online marketing : défi et opportunité pour les hôteliers" a été au cœur des débats lors d'un séminaire organisé récemment à Essaouira, par la Fédération nationale de l'industrie hôtelière (FNIH).

La rencontre d'Essaouira, qui intervient après le succès des éditions précédentes tenues à Marrakech, Tanger, Agadir et Casablanca, a été rehaussée par la présence d'un parterre de professionnels du secteur de l'hôtellerie et du tourisme, de responsables, d'experts et de chercheurs en numérique, en marketing digital et E-Distribution, ainsi que d'étudiants de l'Ecole supérieure de technologie (EST) d'Essaouira, rapporte la MAP.

L'objectif de cette rencontre, organisée en partenariat avec le ministère du Tourisme, du Transport aérien, de l'Artisanat et de l'Economie sociale, a été de transmettre aux participants un ensemble de connaissances et de processus, outre les outils nécessaires à la conception d'une stratégie digitale adaptée aux contextes concurrentiels actuels.

Ce séminaire a offert également l'occasion aux participants d'échanger et de débattre des défis ainsi que des opportunités qu'offre la digitalisation pour le renforcement de la compétitivité des établissements d'hébergement touristique.

Intervenant à cette occasion, le président de la FNIH, Lahcen Zelmat, a relevé que cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une série de séminaires programmés par la Fédération dans différentes régions du Maroc dans le but de débattre de sujets d'actualité pour la gestion des établissements d'hébergement.

Il a mis en avant l'intérêt porté au marketing digital, qui représente une opportunité réelle pour les établissements d'hébergement et un avantage comparatif indéniable pour le développement de leur chiffre d'affaires, notant qu'il s'agit bel et bien d'une nouvelle démarche de communication et de commercialisation afin de toucher un plus large public et d'améliorer la rentabilité des établissements d'hébergement.

"La transformation digitale est un processus incontournable pour nous adapter aux nouvelles technologies et aux habitudes de réservation des clients", a expliqué M. Zelmat, estimant que la transformation digitale constitue aussi une rupture par rapport aux pratiques de gestion commerciale habituelles, du fait que les clients aujourd'hui connectés, adoptent de nouveaux canaux pour comparer, choisir, et réserver leurs chambres d'hôtels en ligne.

Cette mutation, a-t-il poursuivi, impacte fortement les actions des professionnels de l'hôtellerie qui n'ont d'autres choix que d'opter pour le digital afin d'optimiser les revenus de leurs établissements.

Selon lui, l'intégration de la dimension marketing digital doit être également accompagnée de l'amélioration de l'expérience client depuis son accueil jusqu'à son check out, avant de conclure que cette expérience pourrait ainsi influencer d'autres clients potentiels.

Le délégué provincial du tourisme, Mouhsine Chafai Alaoui, a mis en avant l'importance du thème choisi, à savoir le digital qui impacte le business de l'hôtelier aujourd'hui, notant que "le support digital est de plus en plus diffusé notamment à travers les diverses plateformes ayant ouvert les portes de la flexibilité au voyageur, accessibles et allégées, sur ordinateur ou smartphone, indépendamment des lieux et des environnements".

Salaheddine Naciri, président de l'Association régionale de l'industrie hôtelière (ARIH) de Marrakech-Safi, s'est félicité de la tenue de ce séminaire à Essaouira, mettant en avant le caractère pertinent du thème de ce conclave.

De son côté, Abderrahim Hansali, président de la Fondation Maroc numérique, a mis en avant les avantages qu'offre le numérique en tant qu'outil porteur de valeurs de transparence et de partage, invitant les établissements touristiques et d'hébergement à opter pour le numérique et à saisir les différentes opportunités qu'il offre afin d'optimiser leur rendement et d'améliorer leurs performances et leurs capacités.

Au terme de cette rencontre, un trophée a été remis par la FNIH à la délégation provinciale du tourisme d'Essaouira, en signe de reconnaissance des efforts déployés pour que ce séminaire, inscrit dans le cadre de rencontres régionales, soit tenu, à titre exceptionnel, dans la cité des alizés.