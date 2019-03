Congo-Kinshasa: Camp Luka - Basile Olongo promet de poursuivre les Kuluna !

Tout a changé au camp Luka, tout ne sera plus comme avant. Tenez ! A la suite de l'assassinat d'un jeune homme de 17 ans au nom de Jeancy, survenue la semaine passée dans ce coin situé à quelques encablures de la commune de Ngaliema, le Ministre intérimaire en charge de l'intérieur et de la sécurité, Basile Olongo, promet de poursuivre ces hors-la-loi, communément appelés "Kuluna".

Ces derniers terrorisent actuellement les habitants de ce quartier très connu de la ville-province de Kinshasa. La peur ayant rencontrée son paroxysme, l'intervention du gouvernement central était très attendue par les habitants du quartier.

Pour ce faire, dans la journée de mercredi 13 mars 2019, le Ministre de l'intérieur et sécurité intérimaire, Basile Olongo pongo et le commissaire adjoint de la police nationale congolaise de la ville-province de Kinshasa, soucieux de la sécurité des congolais, ont effectué une descente sur le lieu, pour répondre à l'appel de la population et de faire un état des lieux.

A l'issue de cette visite, les deux hommes ont promis de trouver une solution le plus vite que possible. Oui, le numéro un de la sécurité congolaise a effectivement déclaré la guerre aux kuluna qui ne cessent de perturber la paix de la population. Travaillant en étroite collaboration avec la police nationale congolaise, ainsi pour assurer la sécurité des habitants, le ministre a décidé de mettre à la disposition de la police les moyens nécessaires pour qu'ils mènent à bien leurs missions de sécuriser les habitants de Camp Luka. « Le Président de la République, Félix Tshisekedi, m'a chargé d'une mission très capitale qui est celui de sécuriser tous les congolais et de mettre fin au meurtre dans l'étendue du pays », a-t-il dit.

En contact avec la population, le Ministre intérimaire en charge de la sécurité n'a pas non seulement écouté la population, mais aussi il s'est entretenu aussi avec les agents de l'ordre affectés dans ce coin de la ville qui lui ont fait part de leurs difficultés. Il a ainsi répondu favorablement aux différentes requêtes et il envisage de construire cinq nouveaux bureaux de la police au camp Luka et de renforcer les agents de la police en mettant à leur disposition des moyens appropriés. Le Ministre de l'intérieur a promis de suivre avec attention les dossiers de sécurité dans ce coin de la ville.

Hormis le problème de la sécurité, le ministre ne s'est pas empêché de visiter les mamans maraichères qui vendent dans des conditions détestables. Sensible Basile Olongo a remis une somme d'argent au gestionnaire du marché pour la construction de nouvelles tables, en attendant une solution plus confortable.