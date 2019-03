Congo-Kinshasa: Mois de mars dédié à la femme - Hamida Kamerhe invite les Congolaises à la culture de la lecture !

«Dis moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es», dit-on. Depuis qu'elle a rencontré Vital Kamerhe, un haut cadre du pays, intellectuel, scientifique et un animal politique aguerri, Mme Hamida Chatur mène, désormais, une nouvelle vie. Cette subliminale créature, avec toute sa beauté glamour, commence même à développer beaucoup d'autres ambitions rationnelles qu'elle n'avait jamais auparavant dans sa tête. Evidemment, sur le plan conjugal, la mère du petit Israël KANINGINYI n'a pas non seulement changé son état-civil, mais, bien plus, elle connait une stabilité et respire un nouvel air depuis son mariage avec le Directeur du Cabinet du Chef de l'Etat, le pacificateur VK.

Evidemment, ce que Mme Hamida Chatur KAMERHE a posé comme acte, cette semaine, a marqué le monde littéraire congolais. Jamais, dans l'histoire du Congo, l'épouse d'une personnalité a déjà visité une bibliothèque à Kinshasa pour renforcer sa connaissance personnelle et aussi pour comprendre le fonctionnement d'une librairie.

A l'occasion des activités du mois de mars consacré à la défense des droits de la femme, elle et quelques membres de la délégation de sa Fondation «Colombe» ont visité la bibliothèque du Centre Wallonie-Bruxelles, à Gombe. Saisissant la balle au bond, Hamida Chatur, après avoir sillonné tous les rayons composant cette bibliothèque, n'a pas hésité à obtenir un abonnement annuel pour toute sa famille et les membres de son Association.

Se confiant au jeune Directeur de cette bibliothèque qu'elle est une grande lectrice, Hamida Chatur Kamerhe a encouragé les femmes à la lecture. Puisque, pense-t-elle, la lecture est une vertu irremplaçable qui enrichie le savoir et fortifie la mémoire humaine.

Pour elle, dans la lutte pour les droits des femmes, ces dernières doivent être fortes et outillées. « L'une des manières pour y sortir gagnante est d'acquérir le savoir et ce savoir passe par la lecture, a-t-elle avoué. Car, elle constitue même une porte ouverte sur un monde enchanté. «Donc, toute la gent féminine doit s'adonner à la lecture pour vaincre ce combat permanent. C'est dans le livre qu'on retrouve beaucoup de trésors cachés», a recommandé l'initiatrice de la Fondation Colombe.

N'est-ce pas, dit-on, que éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation.

Pour l'épouse du Directeur du cabinet du Chef de l'Etat, il est très important que les Congolaises lisent beaucoup et se documentent du jour au jour, à travers les livres pour maîtriser leurs droits et devoirs, mais également s'ouvrir au monde et comprendre son rôle prépondérant dans la société.

Au-delà d'être dédié à la femme, le mois de mars est aussi consacré à la francophonie et à la culture.

A cet effet, la Présidente de la Fondation Colombe a profité de sa visite pour échanger également avec les responsables du CWB autour de la culture et surtout de la littérature congolaise.

Par ailleurs, Mme Hamida Chatur a promis de parrainer prochainement l'organisation du concours «Prix littéraire Zamenga» qui se tiendra à Kinshasa au Centre Wallonie-Bruxelles au mois de juin 2019.

Il faut noter que sa visite était une grande surprise pour le commun des mortels et surtout le personnel du Centre Wallonie- Bruxelles. «Très simple, sa présence prouve qu'elle est vraiment une fervente lectrice. Nous voulons voir d'autres femmes emboîter le pas et prendre le goût de la lecture pour mieux se défendre et développer leur capacité d'agir et de réfléchir dans le cercle de débat», a déclaré le responsable du Centre, qui félicite Mme Hamida Kamerhe pour son initiative.