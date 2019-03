Congo-Kinshasa: ISC/Goma - La situation sécuritaire de la femme de l'Est au menu des échanges

Comme à l'accoutumée, le 8 mars de chaque année, le monde entier célèbre la journée internationale de la femme. L'Institut supérieur de commerce de Goma n'a pas échappé à cette célébration. A cette occasion, le personnel scientifique féminin de cette institution universitaire, ont associé leurs collègues hommes. Et, ensemble, ils ont pu tirer la sonnette d'alarme en faveur de la situation de la femme de l'Est du pays.

Au cours de la cérémonie qui a eu lieu au Guest House Kivu dream, les agents hommes et femmes de cette institution, ont reformulé leurs vœux pour l'année 2019. Ils ne se sont pas arrêtés là, ils ont saisi cette opportunité pour réfléchir sur cette journée dédiée à la femme ayant pour thème : « Penser équitablement, bâtir intelligemment et innover pour le changement ». Le débat était autour de la réflexion sur les moyens innovants devant permettre à stimuler l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes dans le domaine de protection sociale, l'accès au service public et la construction des infrastructures durables. Mais aussi, les échanges autour de la situation sécuritaire de la femme à l'Est du pays ont été abordés.

La représentante des femmes de l'institut supérieur de commerce, Diane Majune Mukeshimana, Chef de travaux à l'ISC/Goma, a, par ailleurs, enchainé son intervention sur la réalisation des projets qui nécessitent des changements profonds. Elle a, dans son élan, insisté sur des approches intégrées et de nouvelles solutions allant vers la promotion, l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes ainsi que des jeunes filles. A propos du thème national, "promouvoir la paix, la sécurité et le genre par l'accès au service public de qualité", la Chef des travaux admet pour sa part que ce thème corrobore effectivement à celui qui a été choisi à l'échelle internationale, sur le fait qu'il faudrait des innovations, sans lesquelles, la parité femme-homme ne restera qu'une simple utopie et que cette thématique revêt d'une particularité pour la province du Nord-Kivu. Cette dernière qui, du reste, traverse une période très difficile à cause de l'insécurité. Pour couronner le tout, le professeur Joseph Kataganya Sebatwa, n'a pas manqué d'encourager les femmes de l'ISC/Goma qui œuvrent pour la promotion de l'égalité des sexes.