Madagascar: Le projet ambitieux de la reforestation

L'engagement du nouveau régime en faveur de la reforestation de Madagascar est très fort si l'on s'en tient aux engagements pris récemment. Le président Andry Rajoelina l'a réaffirmé lors de son discours au sommet « one planet » de Naïrobi. On ne peut donc que souscrire à cette volonté très ferme de réparer les dégâts causés par le laxisme et le laisser-aller de ces dernières années. Les paroles sont fortes, mais maintenant, il faut passer aux actes et le nouveau pouvoir doit veiller à mener jusqu'au bout les mesures qu'il a prises.

Le projet ambitieux de la reforestation

Les participants au sommet de Naïrobi ont pris acte des promesses du président Andry Rajoelina, et ils l'ont accueilli avec une certaine sympathie. Il a pu dire à juste titre qu'il avait pris des décisions importantes lors de son ascension au pouvoir. On peut en effet se référer à ce qui a été annoncé lors d'un des conseils de ministres. Il y était question de reboiser des dizaines de milliers d'hectares par an et de mettre à contribution une grande partie de la population. Il s'agit d'un devoir national et il faut susciter un véritable élan pour réparer les immenses dégâts causés par l'homme.

La volonté est affirmée, mais il faut arriver à tenir ces engagements. On attend donc une véritable campagne pour conscientiser des citoyens qui ont assisté passivement à la destruction de leur environnement. Cela nécessite des moyens humains et financiers. Il est donc nécessaire de prioriser ce programme de reboisement qui a été établi. C'est un projet qui va être mené sur plusieurs années. Il est ambitieux et il requiert l'adhésion de tous. L'exemple vient d'en haut et on attend le retour du chef de l'Etat auréolé du succès qu'il a rencontré à Naïrobi. Il a lancé la campagne de reboisement et il doit maintenant être le moteur de l'opération reforestation qu'il a initiée.