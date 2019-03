Ile Maurice: Vol avec violence - Sky to Be reste en cellule encore une semaine

Il a passé une semaine en cellule. Et Sky to Be restera en détention une semaine supplémentaire. Il a comparu devant la cour de district de Port-Louis ce vendredi 15 mars.

Le chanteur, Patrice Kevin Dina de son vrai nom, est soupçonné du vol de Rs 20 000 au préjudice d'un pompiste à la station-service Shell Latanier, samedi 2 mars. Une accusation provisoire de «larceny with violence» a été retenue contre lui.

Les débats sur sa motion de remise en liberté devaient avoir lieu aujourd'hui. Sauf que son avocat, Me Anupam Kandhai, n'a pas insisté pour que ladite motion soit débattue. Indiquant au magistrat Kevin Moorghen que son client doit donner une «further statement» après avoir été impliqué par un autre suspect dans cette affaire. Selon nos indications, une date doit être fixée entre les enquêteurs et son homme de loi pour qu'il donne sa version.

De ce fait, Sky to Be va devoir patienter et comparaîtra de nouveau devant la justice le 22 mars.