Cote d'Ivoire: Aménagement du CHU de Cocody - Le Japon offre 630 millions de fcfa à la Côte d'Ivoire

La coopération entre la Côte d'Ivoire et le Japon est au beau fixe. Dans tous les domaines les deux pays renforcent leurs liens.

Aussi les gouvernements japonais et ivoirien ont-ils procédé, lundi dernier, au cabinet du ministre des Affaires étrangères, à la signature de l'Echange de notes relatif à l'octroi d'un don du Japon à la Côte d'Ivoire. D'un montant de 126 millions de Yens, soit environ 630 millions de Francs CFA, ce don est destiné à la conception des plans détaillés du « projet d'aménagement du Centre hospitalier universitaire de Cocody pour l'amélioration des services de santé maternelle et infantile du Grand Abidjan ». Les notes ont été signées par son Excellence Hideaki Kuramitsu, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon en Côte d'Ivoire, et le ministre des Affaires étrangères Marcel Amon-Tanoh.

Le diplomate nippon dans son allocution a indiqué que le projet a pour objectif de renforcer les capacités du CHU de Cocody à travers l'aménagement des infrastructures et la fourniture des équipements pour le service de soins de santé maternelle, néonatale et infantile afin de réduire le taux de mortalité maternelle, néonatale et infantile. Et cela, grâce à l'amélioration de tout le système de référence de la pyramide sanitaire du Grand Abidjan dans le domaine de la santé.

Selon lui, le choix du CHU de Cocody est motivé par le fait qu'il assure un rôle essentiel en matière de soins néonataux de haute qualité et constitue le noyau de la formation du personnel. Pour sa part, le ministre Marcel Amon-Tanoh a remercié le Japon pour sa constante sollicitude à l'égard de la Côte d'Ivoire. Le financement octroyé par la Japon, a-t-il indiqué, entre dans le programme social du chef de l'Etat, Alassane Ouattara.