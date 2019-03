Cote d'Ivoire: Décès de Bernard Dadié - Le président Ouattara salue la mémoire de l'illustre homme des lettres

Figure emblématique de la littérature ivoirienne, et monument des Arts et des Lettres du continent, l'écrivain et homme politique Bernard Binlin Dadié a déposé définitivement la plume, le samedi 9 mars dernier, à l'âge de 103 ans.

Depuis son décès, les hommages ne cessent de pleuvoir, de partout. Et le dernier en date, c'est celui du premier des Ivoiriens, le président Alassane Ouattara. «Je salue la mémoire de Bernard Dadié, grand écrivain et père de la littérature ivoirienne, qui vient de nous quitter. Son œuvre riche et variée, enseignée dans les écoles et universités à travers le monde, aura marqué l'histoire de la littérature contemporaine et fait rayonner la Côte d'Ivoire sur la scène internationale.

Mes sincères condoléances à sa famille, à ses proches ainsi qu'au monde des Arts et Lettres », écrit le chef de l'Etat, dans un message publié sur la page facebook de la Présidence de la République. La Côte d'Ivoire rendra un hommage national à l'illustre disparu.