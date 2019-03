Cote d'Ivoire: Hôpital mère-enfant de Bingerville - Dominique Ouattara visite 13 enfants atteint de la sténose caustique

Un autre geste d'affection de la Première dame de Côte d'Ivoire. Dominique Ouattara était hier à l'Hôpital mère enfant de Bingerville (Hme) pour soutenir les enfants opérés de la sténo caustique, une inflammation de l'œsophage, ou en attente d'une intervention chirurgicale.

Au nombre de 13, ils bénéficient gratuitement de cette intervention grâce à un partenariat entre l'hôpital, la Fondation Children of Africa présidée par la Première dame et l'Ong française la Chaine de l'espoir. Dans le cadre de ce partenariat, l'Ong organise, du 9 au 17 mars 2019, une mission de chirurgie réparatrice des brûlures caustiques de l'œsophage. A son arrivée, Mme Dominique Ouattara qui avait à ses côtés Eric Cheyson (président de la Chaîne de l'espoir), le Pr Yann Revillon (membre de l'Ong), Fréderic du Sart (directeur général de l'HME) et le Pr Silva-Anoma (directrice scientifique) s'est rendue dans l'amphithéâtre de l'établissement sanitaire pour suivre en direct une intervention. L'occasion pour le Pr Yann Revillon d'expliquer ce qu'est la sténose caustique.

Il s'agit, a-t-il confié, d'une maladie causée par l'ingestion de la soude caustique, une substance largement utilisée en Afrique dans des activités telles que la teinture de vêtements, la fabrication de savon artisanal et la coiffure. Ce sont des activités pratiquées à domicile et qui concernent principalement des foyers à revenus très modestes. La forme sous laquelle se présente la substance fait qu'elle est souvent confondue avec des produits alimentaires par les enfants en bas âge qui l'ingère par accident. L'ingestion de soude caustique provoque des lésions corrosives, irréversibles et extrêmement douloureuses qui empêchent les enfants de se nourrir par voie naturelle et les obligent à porter une sonde gastrique.

La Première dame ivoirienne a tenu à s'imprégner du succès de cette mission humanitaire. « J'ai visité 13 enfants qui ont été opérés ou qui vont être opérés dans les deux prochains jours de la sténose caustique. J'en suis très heureuse. Je voudrais tout d'abord féliciter le personnel médical de l'Hme qui a fait un travail remarquable, la Chaîne de l'Espoir et les médecins de toute l'Afrique qui sont venus pour soigner ces enfants et les opérer. Je ne le savais pas, mais c'est une opération qui est très délicate et très importante puisqu'on leur remplace une partie de l'œsophage par le colon.

Alors c'est une opération qui dure plusieurs heures. Et jusqu'à présent tout s'est très bien passé. Je voudrais vraiment féliciter et remercier tous les médecins qui sont venus », s'est-elle exprimée après la visite des petits patients. En plus des médecins de l'hôpital et de la Chaine de l'espoir, des médecins venus de pays africains vont également prendre part à l'intervention. Ce, dans le cadre de la formation continue, l'Hme étant un hôpital à vocation universitaire.