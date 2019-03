Cote d'Ivoire: Salubrité et assainissement des communes de l'intérieur - Anne Ouloto plaide pour un nouveau départ avec les maires

"Lorsqu'une ville est propre et assainie, c'est le maire qui travaille bien ». Cette phrase prononcée hier en fin de discours par la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anne Ouloto, a arraché des applaudissements aux élus de l'intérieur du pays, présents hier à la salle Félix Houphouët-Boigny de l'hôtel du district, au Plateau.

Il s'agissait là pour la commissaire du Gouvernement de montrer que le maire, en tant que premier magistrat d'une commune, est celui-là même qui récolte les fruits de la bonne tenue de sa cité. Et que par conséquent, il se doit de collaborer avec son département. « La collaboration avec les maires est indispensable. Il nous faut la renforcer », a-t-elle déclaré indiquant que cette rencontre avait pour objectif de jeter les bases d'une collaboration franche avec eux. Ce, dans le cadre de la plateforme signée entre son département ministériel et l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire (Uvicoci). A cet effet, un comité technique a été mis sur pied par l'Agence nationale de gestion des déchets (Anaged).

Ce comité, selon Anne Ouloto, fera le bilan de la collaboration avec les maires de l'intérieur du pays. Il verra ce qui a marché et ce qui n'a pas marché et pourquoi. Et quelle est la nouvelle politique à mettre en place. Il (le comité) a-t-elle précisé, rendra ses conclusions fin mars et début avril les premiers projets verront le jour. « Maintenant que nous sommes en train de finir avec le stress d'Abidjan, nous allons nous attaquer à l'intérieur du pays.

Nous verrons comment faire pour que l'entrée et la sortie de nos villes ne soient plus des dépotoirs. Vous aurez du matériel en fonction de vos besoins, mais après un renforcement de capacités des points focaux que vous mettrez à notre disposition », leur a-t-elle indiqué. Danho Paulin Claude, maire d'Attécoubé et nouvellement élu président de l'Uvococi, a fait savoir que les maires se concerteront et feront des propositions dans le cadre de cette nouvelle dynamique.