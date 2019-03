Sénégal: Rejet des résultats du scrutin par l'opposition - Babacar Diop et les FDS proposent un gouvernement parallèle

Après la sortie d'avant-hier, mercredi, du candidat de la coalition Idy 2019, Idrissa Seck, qui déclarait que le régime « a confisqué la volonté de changement largement partagé par l'ensemble du peuple tout au long de la campagne et le jour du scrutin », c'est maintenant au tour des Forces Démocratiques du Sénégal (Fds).

Hier, jeudi 14 mars, en conférence de presse, Babacar Diop président des Fds s'est voulu sans langue de bois : « le hold-up électoral réalisé le 24 février 2019 par Macky Sall est un crime... contre la démocratie », a dit M. Diop pour qui le scrutin a été entaché de graves irrégularités. Le président des FDS de listant les failles du scrutin, a fait savoir que « de centaines de milliers de Sénégalais ont été privés de leur droit de vote, certains victimes d'une rétention arbitraire de leurs pièces d'identité, d'autres parce que leurs noms soigneusement sélectionnés ont été rayés des listes d'émargement dans les bureaux de vote ».

Et de poursuivre « à cela s'ajoute le gonflement artificiel de la population électorale dans les régions jugées favorables au régime ». Face à toutes ces « irrégularités », Babacar Diop et cie disent rejeter totalement les « résultats du scrutin préfabriqués et validés par une justice aux ordres ».

Considérant par suite que Macky Sall n'est plus le président de la République jusqu'à la tenue d'un nouveau scrutin « libre et transparente », les Fds proposent « l'installation d'un gouvernement parallèle le 02 avril prochain, date de prestation de serment du président autoproclamé ». Pour se faire, selon Babacar Diop et cie, il appartient aux candidats de l'opposition de se réunir, de se rassembler entre eux et désigner celui qui doit diriger ce gouvernement parallèle qui va organiser une élection présidentielle libre et transparente.