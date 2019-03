Sénégal: Création de la Banque centrale africaine - L'Abca fait le point de sa dernière session

Convaincue que la mobilisation des ressources financières pour répondre aux besoins de financements auxquels sont confrontés lesdits pays, l'Association des banques centrales africaines (Abca), sous la houlette des chefs d'Etats et de gouvernement de l'Union africaine (Ua) à travers son bureau s'est penchée sur entre autres le rapport de mise en œuvre du Programme de coopération monétaire en Afrique (Pacma) au titre de l'année 2918 et un rapport sur l'état des lieux des expériences des banques centrales africaines en matière de FinTech et de cyber-sécurité. A cette réunion, le bureau se penchera sur la question du séminaire continental et du Symposium de l'Abca prévu en 2019.

Enfin, les membres du Bureau seront tenus informés des actions engagées dans le cadre du projet de création de la Banque centrale africaine, des activités de la communauté des Superviseurs bancaires africains ainsi que de la coopération entre ABCA, la Banque centrale européenne et la Fédéral réserve Bank of New York.

Dans un document transmis à la presse, il est énuméré les objectifs principaux de l'Abca à savoir le développement de la coopération entre les Banques centrales africaines dans les domaines monétaires, bancaire et financier, et la promotion de l'avènement d'une monnaie unique et d'une Banque centrale commune en Afrique. Norbert Toe, vice-président du gouverneur de la Bceao prononçant le mot de son supérieur hiérarchique Tiémoko Meyliet Koné au titre de la première réunion ordinaire de l'année en cours de l'Abca dit ceci: «Au regard des aptitudes des membres du bureau, je demeure convaincu que le débat sera de haute facture. Et en tout état de cause, je réitère mon souhait de voir sortir de cette réunion une plus value».