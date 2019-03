Sénégal: Kaolack - Appui matériel aux unités transformatrices du mil - L'USDA/PSEM engage le développement des PME

Le Département américain pour le développement de l'agriculture (USDA), à travers son projet des services des entreprises du mil (PSEM), a procédé hier, jeudi 14 mars, à la distribution de matériels subventionnés aux petites et moyennes entreprises (PME) de transformation du mil.

Essentiellement composé de séchoirs céréale à gaz, couscoussiers, tables de séchage, marmites et accessoires, fourneaux à gaz et blouses, ce matériel est estimé à 23,5 millions en valeur marchande. Cet équipement a été remis à ses destinataires pour surtout favoriser l'émergence des petites et moyennes entreprises investies dans la transformation du mil local.

Mieux il vise à permettre à ces futures entreprises de prétendre à la compétitivité, tant sur le marché intérieur que sous régional. Au-delà du besoin de les doter d'une capacité d'offre intéressant plus le marché de l'emploi dans le monde rural, urbain et périurbain, il s'agit plutôt pour le PSEM américain d'accroître la qualité des produits qui seront présentés sur le marché et leur rendre surtout accessibles pour tous les consommateurs, quel que soit leur pouvoir d'achat.