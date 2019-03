Sénégal: Développement de la culture - L'apport des femmes passe au crible

Le ministre de la Culture a présidé hier, jeudi 14 mars, un panel axé sur le thème « l'apport du genre à la culture » et organisé par la cellule genre dudit ministère. Lors de cette manifestation, les réalisatrices Angèle Diabang et Khadidiatou Sow, lauréates du Fespaco 2019, ainsi que la musicienne gagnante de la Francophonie, Moona Yanni, ont été décorées.

Dans le cadre des activités célébrant la Journée mondiale de la femme, la cellule genre du ministère de la Culture a organisé hier, jeudi 14 mars un panel sous le thème «l'apport du genre à la culture». Il s'agissait par là de célébrer et de rappeler les droits de la femme dans la société. « Nous trouvons anormal que ceux qui sont nés en droit fassent croix sur des catégories de droit et il me semble illusoire de vouloir développer une société quand on oublie et on met en rade la partie la plus importante de la société en termes de statistique », a déclaré le ministre de la Culture.

Selon Abdou Latif Coulibaly, le choix du thème « l'apport du genre à la culture » permet de « mettre en lumière les amalgames commises sur le mot genre ». Prenant la parole, la consultante en genre, Awa Diop a rappelé « les efforts utiles et impératifs » que chaque ministère devra faire pour contribuer à l'émancipation des femmes. « Quand on dit genre, on parle de l'être humain composé de l'homme et la femme. Il y a beaucoup à faire dans les ministères », a fait savoir Awa Diop. Poursuivant son propos, la chargée d'études et de recherches à l'UGB ajoutera que « c'est la société qui se base sur le sexe pour mettre des limites à la femme et on ne peut pas se baser sur le sexe pour dire que la femme ne peut pas accéder à une ressource ».

Pour Madame Diop, « il est temps de lever les équivoques car beaucoup pensent que genre égale femme et quand on dit droit des femmes, c'est vouloir se substituer à l'homme ». Car, à l'en croire, « le genre, c'est quelque chose qui bouge et qui est relatif et varie en fonction des traditions ». Il faut rappeler que la mise en place de la cellule genre dans les ministères obéit à une directive du président de la République. Un programme d'animation artistique avec une exposition des artistes plasticiennes et celle des étudiants de l'Ecole nationale des Arts (ENA) a accompagné le panel organisé par la cellule genre du ministère de la Culture dirigée par Fatou Laye Diop.

Distinctions : Angèle Diabang, Khadidiatou Sow et Moona Yanni décorées

Après la remise d'une enveloppe de deux millions en guise de récompense, le ministre de la Culture, Abdou Latif Coulibaly a décoré hier, jeudi 14 mars, les lauréates du Fespaco 2019, à savoir les réalisatrices Khadidiatou Sow et Angèle Diabang. L'artiste musicienne Moona Yanni, médaillée d'argent aux 8ièmes Jeux de la Francophonie a aussi été décorée. « Ce sont des femmes leaders qui se sont battues pour hisser le Sénégal devant la scène internationale », a dit le ministre de la Culture.