Sénégal: 20ème édition de la Fiara - Le comité d'organisation s'engage à mettre en place un observatoire des prix

Pour cette 20ème édition de la foire internationale de l'agriculture et des ressources animales (Fiara) qui se tiendra du 11 avril au 2 mai, le comité d'organisation, en collaboration avec l'association sénégalaise pour la promotion du développement à la base (Asprodeb) s'engage à mettre en place un observatoire des prix et d'assoir au sein des organisations professionnelles de producteurs, une dynamique de formation à la maitrise de nouvelles techniques de l'information et de la communication. Le président du comité d'organisation Boubacar Cissé l'a fait savoir hier, jeudi 14 mars lors d'une conférence de presse organisée en prélude de la Fiara 2019.

Selon lui, cette innovation va pousser les exploitations familiales vers la mise sur pied d'entreprises économiques viables et modernes capables de dégager des plus-values. «Il est donc question dans le cadre des réflexions en cours avec le Cncr de favoriser la réalisation, en marge de la Fiara, de bourses agricoles afin de donner plus d'impulsion aux activités commerciales des producteurs», a indiqué M Cissé

La Fiara est une activité annuelle qui fait aujourd'hui la fierté des organisations de producteurs. «A peine 60 exposants à la première édition, aujourd'hui, la Fiara accueille annuellement entre 500 et 800 exposants, y compris les services d'accompagnement de la production entre 15 et 19 pays et des délégations officielles venant des pays comme le Cameroun, la Guinée-Equatoriale et l'Etat de Sao Paulo au Brésil », se réjouit le président du comité d'organisation.

De son coté, Amadou Makhtar Mbodj , secrétaire général du conseil national de concertation et de coopération des ruraux informe que le Cncr à travers son collège des jeunes entend garantir la relève au sein des exploitations familiales et d'autres organisations de producteurs. C'est dans ce cadre d'ailleurs que le slogan «Rester ici, travailler et réussir ici» dans les secteurs agro-sylvo-pastoraux a été lancé. Selon lui, le diagnostic de l'emploi des jeunes dans ces secteurs a ressorti les difficultés d'accès des jeunes au capital naturel et au financement mais aussi le faible niveau d'investissement dans le capital humain à travers la formation.

«Le Cncr a lancé plusieurs initiatives allant dans le sens de renforcer les capacités des jeunes et de faciliter leurs accès aux facteurs de production en vue d'apporter des réponses satisfaisantes à la problématique de l'emploi des jeunes », fait-il remarquer.