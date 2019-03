Sénégal: Dialogue plombé entre stratégie de forcing et politique de la chaise vide - Sept ans de confrontation de deux logiques

Du dialogue de sourds au jeu de dupes, les relations entre Macky Sall et son opposition durant les sept dernières années ont été plutôt marquées par des rapports tendus et heurtés.

Sur le plan politique, Macky Sall qui dispose d'une majorité confortable à l'Assemblée nationale a toujours préféré dérouler seul sans tenir compte de l'avis de l'opposition qu'il s'est d'ailleurs engagé à réduire à sa plus simple expression.

C'est ainsi qu'il a initié et fait passer plusieurs textes jugés par ses adversaires politiques comme des lois « scélérates ». Parmi ces textes, on peut citer entre autres, la réforme de l'Acte 3 de la décentralisation adoptée en procédure d'urgence à l'Assemblée nationale, les quinze points soumis au référendum du 20 mars 2016, la loi sur la refonte partielle du fichier électoral et le vote sans débat de la loi sur le parrainage.

Du coté de l'opposition, ce premier mandat du président Sall a été marqué par la pratique systématique de la politique de la chaise vide à la plupart des rencontres de concertation convoquées sur des questions d'intérêt national offrant ainsi aux tenants du pouvoir un boulevard pour imposer leur vision des choses.

A cela s'ajoutent aussi les multiples manifestations dans la rue pour dénoncer la politique de musèlement d'adversaires politiques et réclamer le respect de l'Etat de droit. C'est donc dans ce contexte que le président Sall, à la suite de sa réélection, a procédé au lancement de son appel au dialogue pour tenter de dépassionner le climat politique marqué par une tension liée à plusieurs faits dont le déroulement du processus électoral qui a conduit aux dernières législatives de 2017 puis à la présidentielle et au fameux parrainage mais aussi les dossiers politico-judiciaires impliquant certains membres de l'opposition dont Khalifa Sall et Karim Wade.