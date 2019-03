Sénégal: Ziguinchor / Situation alarmante de la maladie rénale - Le centre d'hémodialyse déborde

La situation épidémiologique de la maladie du rein au niveau de la région de Ziguinchor reste très préoccupante, si l'on en croit le Docteur Yaya Kane, néphrologue qui parle d'une demande très forte en termes de prise en charge de cette pathologie.

«La situation est alarmante parce qu'en deux ans, les patients sous dialyse sont passés de 30 à 35, dépassant les capacités du seul du centre de dialyse dans la région... », révèle Docteur Kane qui décrit la provenance des malades qui viennent pour la plupart de Kolda, de Sédhiou et des pays voisins comme la Gambie et la Guinée-Bissau. «La demande est très forte en ce moment... Il y a des dizaines de malades qui sont en ce moment sous hémodialyse; vous imaginez le volume de travail... », martèle le seul néphrologue de la région.

Et, comme si cela ne suffisait pas, ils sont environ 400 malades qui souffrent de problèmes rénaux qui sont suivis en externe et qui bénéficient d'un traitement néphroprotecteur. Ces malades sont suivis à l'hôpital régional et à l'hôpital de la paix de Ziguinchor. Mais, le centre d'hémodialyse installé à l'hôpital régional de Ziguinchor, aujourd'hui débordé, brille par son manque de moyens. Une situation de passifs qui pousse les techniciens à faire un plaidoyer sur fond d'appel: «il faut renforcer le personnel du centre et le nombre de machines... », plaide le spécialiste qui salue toutefois les efforts consentis par l'Etat dans la multiplication des centres d'hémodialyse dans le pays.

La situation de Ziguinchor est d'autant plus complexe que, faute de centres et de spécialistes dans les pays voisins, les malades convergent tous vers la capitale du Sud (Ziguinchor). La gratuité dans la prise en charge reste également une autre dimension favorisant l'affluence des malades dans ce centre inauguré il y a juste trois ans et qui abrège quelque peu les souffrances des malades sous dialyse qui étaient jadis contraints de parcourir de très longues distances pour se soigner. La sensibilisation sur cette maladie rénale a permis d'effectuer un dépistage à temps de cette pathologie qui fait des ravages dans cette région sud.