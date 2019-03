Liberia: Monrovia accueille la première conférence sur les océans bleus du 18 au 21 mars 2019

Selon les organisateurs, il s'agit de la première conférence environnementale et marine prévue en Afrique de l'Ouest, ce qui représente un moment historique pour le pays.

Un comité directeur national composé de l'Agence pour la protection de l'environnement (EPA) présidera la conférence, tandis que l'Autorité maritime du Libéria (LIMA) et l'Autorité nationale des pêches et de l'aquaculture (NAFAA) seront l'organe décisionnel suprême de la conférence.

L'objectif est d'identifier des solutions innovantes pour assurer la durabilité à long terme de l'environnement marin de l'Afrique. Ce sera un tournant pour les travaux océaniques au Libéria, en Afrique de l'Ouest et dans la région africaine.

« Nous souhaitons inverser le déclin du secteur de la santé, de la planète et de la prospérité du pays, car il s'agit d'une occasion majeure pour le Libéria de se joindre aux efforts mondiaux, qui ont commencé à New York et à Nairobi, au Kenya, pour conserver nos océans et progresser vers une action pour l'Afrique occidentale » a déclaré Jessica Donovan, Directrice nationale CI-Libéria.

Il s'agit d'une occasion unique pour le Libéria de tirer parti de l'expertise de la conférence afin de mettre en valeur le potentiel écosystémique du pays et de trouver des solutions durables aux défis de la gouvernance marine et environnementale.

Les Objectifs

La conférence, selon Donovan, vise à se concentrer sur les thèmes suivants : Pollution marine, changement climatique, pêche durable et économie bleue.

Qu'il s'agisse de l'important dépôt de débris plastiques et d'autres polluants, y compris les déversements fluviaux, agricoles, sédimentaires, les déchets solides et les eaux de ruissellement agricoles, ou de l'impact visible des changements climatiques par l'érosion marine et la mauvaise gestion des terres.

Les participants ainsi que des groupes cibles dans tout le Libéria prendront part à une journée active de nettoyage d'une plage au Libéria et de sensibilisation à l'importance des zones côtières, a déclaré M. Donovan.

Avec un vaste écosystème au Libéria, la conférence cherche à renforcer l'élan donné par la Conférence des Nations Unies sur les océans en créant des opportunités pour les pays africains d'identifier les défis de gouvernance marine.

Cette conférence intervient à un moment où le Libéria cherche à diversifier son économie bleue.