Cote d'Ivoire: Us et coutumes - Une université pour former les rois et chefs d'Afrique voit le jour

Une université à vocation culturelle vient d'être créée par le professeur Amoa Urbain à N'Douci-Tiassalé. Elle va se charger de former les rois et chefs d'Afrique.

Les autorités coutumières africaines auront désormais la possibilité de se former sur les systèmes de gouvernance et les us et coutumes de la tradition africaine. C'est le sens de la création de l'Université libre des Chefs (Ecole des Chefs) dont la naissance a été annoncée à Odienné par son promoteur, Pr Urbain Amoa, à la faveur d'une tournée dans le nord du pays, entamée le 12 mars 2019.

La motivation profonde, c'est de faire «face aux incompréhensions majeures que connaissent nos pays et à une non-prise en compte suffisante des valeurs des institutions coutumières ancestrales, elles-mêmes affaiblies par nos propres pratiques et une certaine administration dite moderne», justifie-t-il.

L'Ecole des chefs ouvre ses portes cette année et sera domiciliée à la Cité des reines et des rois, à N'douci-Tiassalé. Des sessions qui se tiendront « chaque année au mois d'aout » devraient accueillir les têtes couronnées venues de tout le continent africain.

Pr Amoa Urbain, il faut le rappeler, a été le promoteur du Festival de la route des reines et des rois. Les dix éditions (2003-2013) de ce festival a permis de remettre au goût «les richesses inouïes» des systèmes de gouvernances et de royauté de l'Afrique, avant l'ère coloniale. Par ailleurs, Pr Urbain Amoa est le fondateur de l'Université Charles-Louis de... Montesquieu (UCLM) qui accorde une place de choix aux us et coutumes d'Afrique.