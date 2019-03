Burkina Faso: FEMUA 12 - Le Burkina Faso pays invité d'honneur et le carnaval d'Anoumabo, à l'affiche

Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kouakou Bandaman, a procédé au lancement du festival des musiques urbaines d'Anoumabo (Femua 12). C'était le jeudi 14 mars 2019 au Sofitel Abidjan Hôtel-Ivoire.

A cette cérémonie qui a vu la participation de plusieurs autorités diplomatiques et politiques, Maurice Kouakou Bandaman a affiché son satisfécit quant aux actions du groupe Magic System à travers leur Festival qui pour lui est un évènement citoyen et par ricochet « le plus grand festival » porté avec brio par des artistes. Le représentant du gouvernement a affirmé que le Femua fait partie désormais du « patrimoine national ».

Comme à l'édition précédente, le Femua 12 innove. Un pays est pour la première fois invité. Ainsi pour cette année, le Burkina Faso est à l'honneur. Une journée sera dédiée à cette nation, à en croire le Commissaire général, lead vocal du quatuor magicien, Traoré Salif dit A'Salfo. A cette "journée Burkina Faso", un artiste du Faso sera également sur scène. Le ministre ivoirien de la Culture s'en est réjoui, car pour lui, le pays des hommes intègres est « l'autre partie de la Côte d'Ivoire ». Tout en exprimant la reconnaissance de son gouvernement, le ministre burkinabè de la Culture, des Arts et du Tourisme, Sango Abdul Karim, a donné l'assurance que son pays « mettra tout en œuvre pour que la fête soit belle ».

Autre innovation, le carnaval d'Anoumabo ! Le village regorge de beaucoup de richesses, selon A'Salfo. Alors, il faut mettre en place ce carnaval, pour faire renaitre « toutes les valeurs de la culture Ebrié ».

La programmation artistique

La fiche artistique pour cette édition est de qualité. Elle est constituée aussi bien d'icônes internationales que nationales du monde musical. Et tel que s'intitule le thème du Festival « Genre et développement », la parité au niveau du genre n'a pas été écartée dans le choix des artistes. Il s'agit ainsi de 16 artistes composés de 8 femmes et de 8 hommes. C'est-à-dire, Oumou Sangaré du Mali, Chindima du Nigeria, la Camerounaise Mani Bellla, Mariah Bissongo du Burkina Faso et Allah Thérèse, Josey, Claire Bailly ainsi que Chantal Taïba, toutes de la Côte d'Ivoire. Au titre des hommes, le Français Kaaris, Roga Roga et Extra Musica, de la République Démocratique du Congo, Femi Kuti du Nigeria, Buravan du Rwanda et les Ivoiriens Bi Pomi Junior, Molière, Mulukuku Dj et Dj Kerozen ont été invités.

En plus de cette cohorte de stars susmentionnées, de nombreux artistes locaux de type Zouglou, Coupé Décalé et Reggae défileront sur les différentes scènes du festival. Selon le Commissaire général, ceux-ci animeront les soirées à partir du mardi 24 avril, avant que les 16 internationaux pour les grandes scènes ne leur emboitent le pas dès le 26 avril. Les concerts du Femua, faut-il le souligner, se dérouleront à l'Institut français d'Abidjan-Plateau, à l'Institut national de la jeunesse et des sports (Injs) et sur le site éponyme, Anoumabo à Marcory.

Le Femua décentralisé, des activités sportives et scientifiques...

La ville de Gagnoa a été désignée pour abriter le volet décentralisé. Ainsi ce sera la cité du Fromager qui bouclera la boucle à travers le concert géant qui y est prévu au dernier jour de l'évènement. « Nous allons à Gagnoa où nous profiteront pour livrer l'école primaire Magic System sise à Bayékou Bassi", un village situé à 6 km du chef-lieu de la région du Goh. L'évènement culturel sera aussi marqué cette année par l'inauguration d'un centre d'accueil pour orphelins à Bingerville. Un établissement que le commissariat avec l'appui d'un partenaire entend offrir à une ONG sise à Abidjan-Gonzagueville.

Plusieurs activités sportives (cross populaire et tournoi Cedeao), des activités ludiques et des séances de lecture dans le cadre du Femua Kids ainsi que des panels puis des débats pour le volet scientifique meubleront également l'évènement. Notons que le Femua se tiendra du 23 au 28 avril 2019 à Abidjan et Gagnoa. Il est parrainé par la Première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara.