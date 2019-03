Angola: Le pays compte 10 unités spécialisées dans l'insuffisance rénale

Luanda — L'Angola compte 1 651 personnes souffrant d'insuffisance rénale et 10 unités de santé publique spécialisées dans ces cas, a révélé jeudi à Luanda le directeur national des hôpitaux, Welema Cipriano.

Lors de l'ouverture du premier atelier sur les maladies du rein, allusif à la commémoration de la Journée mondiale du rein, célébrée jeudi, le responsable a indiqué qu'il était prévu pour cette année, l'ouverture des services d'hémodialyse dans les provinces de Cabinda, Huíla, Moxico, Benguela, Cabinda et Luanda.

Selon lui, chaque patient participant à un programme d'hémodialyse effectue en moyenne trois séances par semaine dans les 10 unités existantes en Angola.

Welema Cipriano a dit qu'il était en cours d'analyse une loi sur les greffes qui réduira les coûts récurrents de l'hémodialyse et améliorera la qualité de vie des personnes touchées et de leurs familles.

Pour lui, les maladies rénales chroniques, telles que les maladies rénales aiguës, contribuent à l'augmentation significative de la morbidité et de la mortalité, ainsi que pour le secteur comme leurs familles.

On estime que 850 millions de personnes dans le monde souffrent de néphropathie pour différentes causes, étant actuellement la 11ème cause de décès dans le monde, avec 2,3 à 7,1 millions de décès prématurés dus au manque d'accès à l'hémodialyse et à la transplantation.

La maladie rénale affecte les personnes âgées et toutes les races. Après 40 ans, la personne perd en moyenne 1% de sa fonction rénale et les personnes de plus de 60 ans ont un risque plus élevé de développer la maladie.

À l'occasion, l'Association angolaise des infirmières en dialyse et en transplantation a été créée afin d'améliorer la qualité de vie des patients atteints d'insuffisance rénale.

La Journée mondiale du rein, célébrée jeudi sous le slogan "Santé rénale pour tous", a été instituée par la Société internationale de néphrologie, dans le but de réduire l'impact des néphropathies dans le monde entier, de sensibiliser la population, d'encourager à adopter des modes de vie sains, tels que l'exercice physique, une alimentation saine, la prévention du tabagisme, la consommation de sel et de sucre.