Togo: ScanTogo et Présence Citoyenne engagées pour des routes togolaises plus sûres et sans accidents

Ils sont des centaines de camions qui chargent du clinker dans les locaux de ScanTogo et qui prennent d'assaut les routes Nationales, pour desservir les usines de production de ciment. Et les accidents de la route au Togo dans le courant de l'année écoulée ont atteint un niveau inquiétant. Il urge dès lors d'agir pour que la courbe soit inversée durant cette année 2019.

C'est donc pour participer à cet effort national contre les accidents de la route que ScanTogo et l'Association Présence Citoyenne ont initié ce jour dans les locaux de cette société à Tabligbo, une journée de sensibilisation ce jour, à l'endroit des conducteurs de camions partenaires qui leurs servent de liaison avec Lomé et d'autres pays voisins.

Des explications du président de Présence Citoyenne, Elom Attissogbé, qui plantait le décor, à l'ouverture des travaux, il était question au cours de cette rencontre de former, informer et sensibiliser pour faire obstacle aux nombreux accidents", car pour lui, "conduire est un acte professionnel".

Par cette action de sensibilisation dont le thème principal est "Agissons pour des trajets plus sûrs", cette structure de la société civile entend donc aider l'entreprise à confirmer ses différentes certifications au Togo, mais aussi, faire comprendre à plus d'uns que "la sécurité sur la route c'est le travail de tous".

Des interventions qui ont suivi et qui viennent de ScanTogo, cette société n'a visiblement pas attendu cette journée pour prendre à bras le corps cette question de sécurité sur les routes.

D'abord, c'est le premier responsable, Eric Goulignac qui à travers certains chiffres, a fait constater l'ampleur de la présence de sa société dans le trafic routier au Togo. De ses révélations, pas moins de 1000 camions sortent des locaux de l'usine de clinker de Tabligbo par semaine.

Dès lors, un plan de sensibilisation est institué pour la santé et la sécurité de ses employés et aussi des conducteurs de camions.

À l'endroit de ces partenaires, il a signifié l'importance du rôle qu'ils jouent dans la chaine des valeurs de sa société."Chaque transporteur qui a un accident de la route est un coup pour l'entreprise. Vous êtes pas clé pour une bonne conduite sur les routes togolaises", a-t-il assuré.

Pour les encourager à mieux faire, indique M. Goulignac, il a annoncé l'ouverture d'un concours qui devra permettre de consacrer le meilleur conducteur de l'année qui sera gratifié d'une voiture Renault et autres distinctions dont 15 scooters pour ses autres poursuivants et aussi des téléphones portables.

De quoi en tout cas réjouir ce beau monde des conducteurs qui ne demande qu'à être mieux encadré et à disposer des outils de travail adéquats pour un meilleur rendement.

Une présentation du plan d'action de ScanTogo a été faite par un des responsables. Faisant de l'année 2019, une année prioritaire pour la sécurité routière, où le chauffeur est au centre, il est prévu un marquage et la pose de plaques de haute visibilité (visibles à plus de 800 m) sur les camions, la dotation passeport des conducteurs de Scan Togo, l'installation de GPS dans les camions, les tests d'alcoolimie pour les conducteurs et aussi, l'établissement et la distribution de cartes des zones accidentogènes aux conducteurs pour plus de vigilance à l'approche de ces zones.

Mais avant tous ces éléments, il est sollicité près de ces derniers, un changement d'attitude sur les routes et la responsabilité des propriétaires de camions.

A noter que les pouvoirs publics ne sont pas restés en marge de cette opération de sensibilisation. Représentés à cette rencontre par leurs proches collaborateurs, les ministres en charge des infrastructures et des transports, et ce lui de la Sécurité et de la Protection civile ont marqué toute leur adhésion à cette initiative qui va dans la droite ligne de leurs appels incessants à plus de prudence et de civisme sur nos routes.

Ils se sont donc réjouis de ce que cette initiative soit portée par une entreprise qui en fait déjà beaucoup dans le sens d'une sûreté sur les routes togolaises.