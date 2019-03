Cote d'Ivoire: Didier Drogba - L'Ivoirien «cherche du boulot»

A la retraite depuis quelques mois après une dernière expérience dans le club américain de Phoenix, Didier Drogba ne s'est pas encore reconverti. « Je cherche du boulot », a-t-il confié à l'AFP.

« Je prends le temps de me reposer et de m'occuper de mes différentes affaires, dit-il. J'ai ma fondation en Côte d'Ivoire.

J'essaie aussi de voyager pour rencontrer pas mal de personnes dans différents domaines et acquérir de l'expérience au niveau du leadership », a ajout é l'ancien attaquant ivoirien qui n'exclut pas la possibilité de devenir entraîneur.

« Pourquoi pas, même si ce n'est pas quelque chose qui me tente de prime abord. On a le temps de se décider et de définir ce qui peut me plaire. Il faut non seulement que ça me plaise mais surtout que je réussisse ».