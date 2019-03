Soudan: Le pays condamne l'attaque terroriste en Nouvelle-Zélande

Khartoum — Le ministère des Affaires étrangères a condamné avec la plus grande fermeté les attentats terroristes perfides perpétrés dans deux mosquées en Nouvelle-Zélande, qui ont fait 49 morts et un grand nombre de blessés, le ministère a appelé dans son communiqué publié Vendredi la communauté internationale à se montrer ferme et décisive contre toutes les pratiques de terrorisme et d'extrémisme, d'islamophobie, de discours de haine , de populisme de suprématie raciale et culturelle.

Ce crime odieux, commis de sang froid et porté directement par les auteurs, est une attaque directe contre toute l'humanité et porte atteinte aux meilleures valeurs qu'elle connaissait tout au long de son histoire, à savoir le droit à la vie, la liberté de croyance et la tolérance ,le ministère appelle à prendre les mesures nécessaires pour assurer le maintien de la sainteté, la protection et l'inviolabilité des lieux de culte, où qu'ils soient.

Il demande également de déployer tout effort possible pour arrêter tous les responsables du crime et les amener à un procès équitable et urgent. .. En plus de prendre les mesures nécessaires pour empêcher la répétition de tels crimes odieux, le ministère des Affaires étrangères présente aux familles des martyrs de sincères condoléances.