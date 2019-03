Afrique: Qualifications CAN - Paulo Duarte convoque 24 Etalons pour défier les Mourabitounes

Le sélectionneur national des Etalons, Paulo Duarte a annoncé, au cours d'un point de presse tenu le jeudi 14 mars 2019 à Ouagadougou, une liste de 24 joueurs convoqués dans la perspective de la rencontre du 22 mars prochain face aux Mourabitounes de la Mauritanie. Un match comptant pour la 6e et dernière journée des Eliminatoires de la CAN Total Egypte 2019.

Le fait majeur dans ce groupe de 24 joueurs, c'est le retour en sélection de l'attaquant Aristide Bancé qui n'était plus apparu sous la tunique des Etalons depuis le match de la première journée contre les Palancas Negras d'Angola le 10 juin 2017 au stade du 4-août à Ouagadougou.

Le Burkina l'avait emporté par 3 buts à 1 et Aristide Bancé, alors sociétaire de l'ASEC Mimosas de Côte d'Ivoire, fut l'auteur d'un doublé.

Et près d'un an après cette opposition, il est victime d'une blessure avec son club Al Masry au cours d'un match du championnat national d'Egypte en mai 2018. Dès lors, il n'a plus joué un seul match des éliminatoires de la CAN Total Egypte 2019.

Rétabli il y a quelques mois, Aristide Bancé effectue un retour au Burkina en signant avec le club des Militaires, l'Union sportive des forces armées (USFA) où il joue depuis près d'un mois maintenant pour le compte du championnat national de première division.

Le technicien portugais des Etalons, Paulo Duarte justifie ce retour en disant miser sur l'expérience, le vécu et la capacité de Aristide Bancé à se transcender lors des matchs décisifs et à savoir motiver et galvaniser ses jeunes frères en équipe nationale.

Il faut relever l'absence dans cette liste du capitaine Charles Kaboré suspendu pour accumulation de cartons jaunes et remplacé par Ousmane Junior Sylla de l'ASAM d'Algérie, qui a déjà fait des apparitions en équipe nationale.

On note également l'arrivée du jeune attaquant des U20 et grand espoir du football burkinabè, Frank Lassina Traoré, attaquant de l'Ajax d'Amsterdam en Hollande.

Pour ce match de la dernière journée, les Etalons n'ont pas leur destin en mains. Non seulement avec 7 points, ils doivent battre les Mourabitounes déjà qualifiés mais, espérer que les Palancas Negras, qui ont 9 points, ne gagnent pas à Francistown face aux Zèbres du Botswana déjà éliminés.

En cas de nul, le Burkina se qualifie grâce à la confrontation directe pour avoir été vainqueur à l'aller par 3 buts à 1 et perdu en Angola par 2 buts à 1. Pour relever ce défi, Paulo Duarte espère avoir tous ses joueurs au mieux de leur forme.

Liste des joueurs convoqués

Gardiens : Aboubacar Sawadogo (Alnajoom FC, Arabie Saoudite) ; KOFFI Kouakou Hervé (Lille, France)

Défenseurs : Patrick Malo (ASEC Mimosas, Côte d'Ivoire) ; Bakary Koné (Arsenal Tula, Russie) ; Issoufou Dayo (RC Berkane, Maroc) ; Steeve Farid Yago (Le Havre, France) ; Dylan Ouédraogo (Apoel Limassol, Chypre) ; Yacouba Coulibaly (Le Havre, France) ; Jean-Noël Lingani (Horoya AC, Guinée)

Milieux : Ousmane Junior Sylla (ASAM, Algérie) ; Blati Touré (Cordoba, Espagne) ; Abdou Razack Traoré (Konyaspor, Turquie) ; Adama Guira (AGF, Danemark) ; Bertrand Isidore Traoré (Lyon, France) ; Cyrille Barros Barros (Sochaux, France) ; Zakaria Sanogo (Hartberg, Autriche) ; Sibiri Alain Traoré (RC Berkane, Maroc) ; Jonathan Pitroïpa (Paris FC, France) ; Abou Qadir Ouattara (Lille, France)

Attaquants : Amed Touré (ASEC Mimosas, Côte d'Ivoire) ; Aristide Bancé (USFA, Burkina Faso) ; Banou Diawara (Tubize FC, Belgique) ; Préjuce Nakoulma (Rizespor, Turquie) ; Lassina Frank Traoré (Ajax d'Amsterdam, Hollande)