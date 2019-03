Cote d'Ivoire: PDCI - Bédié indexe Duncan et PDCI-Renaissance « structure illégale »

Ci dessous un communiqué du Président du Pdci, daté du vendredi 15 mars 2019, et signé depuis Daoukro. Henri Konan Bédié considère que Daniel Kablan Duncan et les initiateurs du Pdci-Renaissance abusent des militants du parti en faisant usage du logo, et en prétendant être toujours militants du Pdci, alors que selon lui, ils se sont exclus du parti , et qu'une procédure disciplinaire à leur encontre est en cours à cet effet.

« Après son double retrait du processus de mise en place du RHDP, Parti unifié et du groupement politique RHDP, conformément à la résolution de son 6ème Congrès extraordinaire du 15 octobre 2019 et la tenue du Congrès constitutif du RHDP Unifié, le 26 janvier 2019, tous les militants du PDCI-RDA ayant participé au Congrès du RHDP Unifié et notamment M. Daniel KABLAN DUNCAN et les initiateurs de PDCI-Renaissance se sont exclus d'eux-mêmes du PDCI-RDA.

À cet égard, le Conseil de discipline et de l'ordre du Bélier a engagé une procédure disciplinaire, actuellement en cours, contre les membres de PDCI- Renaissance qui utilisent le logo du PDCI-RDA pour faire adhérer des militants du PDCI-RDA à cette structure illégale, non reconnue par le PDCI-RDA.

Face à cette forfaiture, le PDCI-RDA :

- dénonce les initiateurs du mouvement PDCI-Renaissance et les invite à mettre fin à l'utilisation frauduleuse du logo du PDCI-RDA qui est protégé par la loi no 93-668 du 09 août 1993 et par les dispositions de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) ;

- exhorte les militantes, militants, sympathisantes et sympathisants du PDCI-RDA et l'ensemble des populations ivoiriennes à se tenir loin et à ne pas participer aux activités de PDCI-Renaissance ;

- invite les militantes, militants, sympathisantes et sympathisants du PDCI-RDA à demeurer sereins, vigilants et à rester à l'écoute des mots d'ordre de la Direction du Parti ».