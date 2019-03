Cote d'Ivoire: PDCI-RDA - Le parti engage une "procédure disciplinaire" contre Daniel Kablan Duncan

communiqué de presse

Le président du Pdci-Rda, Henri Konan Bédié, a décidé d'engager une procédure disciplinaire contre les membres du Pdci-Renaissance.

Présidé par le Vice-président de la République et leader du Pdci-Renaissance, Daniel Kablan Duncan, ce groupement politique a adhéré au Rassemblement des Houphouetistes pour la démocratie et paix (Rhdp).

Le parti de M. Bédié dénonce l'utilisation de son logo par cette formation qu'il qualifie d'illégale. Et d'invite les militants à ne pas participer aux activités du Pdci-Renaissance. Ci-dessous, le communiqué du Pdci-Rda.

COMMUNIQUE DU PDCI-RDA

Après son double retrait du processus de mise en place du RHDP, Parti unifié et du groupement politique RHDP, conformément à la résolution de son 6ème Congrès extraordinaire du 15 octobre 2019 et la tenue du Congrès constitutif du RHDP Unifié, le 26 janvier 2019, tous les militants du PDCI-RDA ayant participé au Congrès du RHDP Unifié et notamment M. Daniel KABLAN DUNCAN et les initiateurs de PDCI-Renaissance se sont exclus d'eux-mêmes du PDCI-RDA.

Acet égard, le Conseil de discipline et de l'ordre du Bélier a engagé une procédure disciplinaire, actuellement en cours, contre les membres de PDCI-Renaissance qui utilisent le logo du PDCI-RDA pour faire adhérer des militants du PDCI-RDA à cette structure illégale, non reconnue par le PDCI-RDA.

Face à cette forfaiture, le PDCI-RDA:

- dénonce les initiateurs du mouvement PDCI-Renaissance et les invite à mettre fin à l'utilisation frauduleuse du logo du PDCI-RDA, qui est protégé par la loi no 93-668 du 09 août 1993 et par les dispositions de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI);

- exhorte les militantes, militants, sympathisantes et sympathisants du PDCI-RDA et l'ensemble des populations ivoiriennes à se tenir loin et à ne pas participer aux activités de PDCI-Renaissance;

- invite les militantes, militants, sympathisantes et sympathisants du PDCI-RDA à demeurer sereins, vigilants et à rester à l'écoute des mots d'ordre de la Direction du Parti.

Faità Daoukro, le 15 Mars 2019

Henri Konan BEDIE Président du PDCI-RDA