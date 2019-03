Cote d'Ivoire: Digitalisation - La banque du Trésor public s'installe en ligne

La cérémonie de lancement de cette innovation a eu lieu, le 14 mars, à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, en présence du ministre de l'Economie et des Finances.

La banque du Trésor ne veut pas se laisser distancer par les autres établissements financiers avec lesquels elle partage le marché national.

En lançant « E-banktresor », la version électronique de ladite banque, le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique (Dgtcp) ambitionne de relever un double défi.

L'un, au plan institutionnel et l'autre, au niveau opérationnel. Jacques Konan Assahoré, Dg de la Dgtcp, a rappelé que du point de vue institutionnel, le Trésor public s'est doté d'un Plan stratégique de développement 2016-2020 dont l'un des axes majeurs est l'accélération de la modernisation des outils et méthodes de gestion.

Dans cette dynamique, le Trésor public a retenu comme thème de l'année 2019, « la digitalisation des procédures » qui se décline suivant le triptyque : digitalisation des méthodes de travail - digitalisation des moyens d'encaissement - digitalisation des moyens de paiement. La mise en place de la banque en ligne s'inscrit donc dans cette vision.

Du point de vue opérationnel, face à l'environnement fortement concurrentiel du secteur bancaire, la modernisation des outils et méthodes de gestion est devenue un enjeu plus que crucial pour la Banque des dépôts du Trésor qui concentre aujourd'hui la majorité des clients des services du Trésor public, a fait savoir Jacques Konan Assahoré.

«E-banktresor, outil moderne et futuriste, vient ainsi répondre à une attente, voire une exigence des bailleurs de fonds : celle de pouvoir consulter leurs comptes en temps réel et en tout lieu.

Plus généralement, la kyrielle d'opérations bancaires que ce produit permet à la clientèle d'effectuer à partir d'internet et quel que soit le support utilisé (ordinateur, téléphone portable, etc.) en fait un outil aux avantages inestimables », s'est-il réjoui.

Le ministre de l'Economie et des Finances, Adama Koné, a exprimé sa satisfaction de constater que l'institution financière nationale se bat pour « être de son temps ».

Car si la banque de dépôt du Trésor public ne s'adapte aux Technologies de l'information et de la communication, elle finira par disparaître, a-t-il prévenu.

Adama Koné a aussi attiré l'attention des dirigeants de « E-banktresor » sur les menaces que la cybercriminalité fait peser sur une telle innovation. « Soyez vigilants, faites en sorte que le système soit inattaquable », a-t-il conseillé.

« E-banktresor » est une application en ligne qui permet à tout client (particuliers, entreprises, groupements associatifs et structures publiques) de consulter, en tout lieu et en tout temps, les mouvements et le solde de son compte bancaire. A moyen terme, le client pourra également faire des ordres de virement, au dire des concepteurs.