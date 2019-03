Cote d'Ivoire: Good France 2019 - La cuisine provençale à l'honneur, le 21 mars

Le nouvel ambassadeur de France en Côte d'Ivoire a annoncé l'évènement, au cours d'une conférence de presse organisée le 14 mars, à sa résidence.

Faire rayonner à l'international le repas gastronomique des Français inscrit en 2010 sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'Unesco. C'est l'objectif de ce rendez-vous, Good France, qui, depuis bientôt cinq ans, se tient dans de nombreux pays du monde.

Et dès le 21 mars, aura lieu la plus grande manifestation au monde qui, dans plus de 150 pays, célèbre la gastronomie française.

En réunissant journalistes et chefs cuisiniers engagés dans l'événement, cette année, à Abidjan, le nouvel ambassadeur de France en Côte d'Ivoire a voulu mettre l'accent sur la particularité du rendez-vous de 2019 : « Aujourd'hui, l'événement prend une nouvelle dimension.

Pour sa cinquième édition et cela, durant 4 jours, ce sont plus de 5000 chefs sur les cinq continents qui vont se mobiliser autour d'une programmation enrichie, avec de nombreuses manifestations en France et à l'étranger ».

Pour cet événement qui s'étendra jusqu'au 24 mars, l'accent sera mis sur la cuisine provençale. Et en Côte d'Ivoire, cette année, 9 restaurants participeront à Good France, entendez Goût de France.

Il s'agit de Assoyam beach, Chez François, la Baie des sirènes, la Boule bleue, la Maison de la crêpe, l'Ambassadeur (Tiama), le Champagne (Le Griffon), le Toit d'Abidjan (Sofitel), Villa 306 (chez chef Julien Coulibaly), tel que l'a fait savoir le diplomate qui n'a pas manqué de rappeler le rendez-vous prévu à sa résidence : « L'ambassade de France en Côte d'Ivoire organisera, à cette occasion, un grand dîner à la française.

C'est le chef Pascal Favier qui officiera, cette année, dans les cuisines de la résidence de France. Il proposera un menu célébrant la cuisine provençale qu'il sublimera avec quelques produits emblématiques du terroir ivoirien. Le café de l'Institut français servira, par ailleurs, des encas typiques de l'Hexagone ».

Cette conférence a permis aux différents chefs cuisiniers présents de donner un avant-goût de leurs riches menus composés, entre autres, de tarte pissaladière, de salade niçoise, de calamars à la provençale et ratatouille ou de quiche revisitée.

Dans un dialogue des cultures, d'autres spécialités proposeront des galettes de manioc, du mérou fumé ou des daubes de bœuf revisitée. Le tout, arrosé de bons vins ou de jus de fruit naturels.