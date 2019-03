Maroc: "Femmes de l'Oriental marocain - Parcours de vies", nouvelle publication de l'Agence de l'Oriental

"Femmes de l'Oriental marocain: parcours de vies" est le nouveau beau-livre édité par l'Agence de l'Oriental, à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Paru aux éditions "Malika", ce livre est un hommage à la femme, à ses immenses apports, sa créativité, sa combativité et bien sûr sa contribution au développement.

Leurs parcours de vie exceptionnels révèlent des réussites anonymes, des sagas pudiques humblement narrées par leurs héroïnes, comme l'Oriental en a le secret.

Ces rencontres de hasard sont celles de la narratrice, Yasmina, muse moderne qui a su dialoguer en échanges complices avec elles, tissant ces talents de femmes avec bienveillance... de belles réalités qui inspirent le respect.

Dans cette publication de 166 pages, des femmes, jeunes filles ou grands-mères, ont partagé un peu de leur vécu, dit leurs joies et leurs peines, esquissé leurs espoirs. Ces femmes ambitionnent un avenir meilleur, s'accomplissent et croient en leur destin.

Elles réagissent en citoyennes pleines d'espoir et d'enthousiasme avec leur vérité et leur volonté. Aujourd'hui, les femmes de l'Oriental prennent leur présent et leur avenir en main, des centres urbains jusqu'aux territoires les plus reculés.

Dans tous les secteurs, ces femmes créent des revenus, des emplois, du mieux vivre-ensemble et de la dignité. Ce livre dévoile de belles réalités qui portent haut le respect pour ces femmes de l'Oriental, pour que la région avance mieux et plus vite.

Il n'est ni une réponse à une mode ni une sélection de profils qui viendrait hypothéquer d'autres ambitions féminines légitimes, a souligné dans la préface le directeur général de l'Agence de l'Oriental, Mohamed Mbarki.

Faire toute sa place à la femme dans notre société marocaine moderne n'est pas qu'un enjeu socioéconomique, il s'agit d'une promesse démocratique et d'une volonté Royale, a-t-il souligné, notant que cet ouvrage retrace le chemin de vie de chacune et sa voie vers la réussite.

Il faut remercier celles qui ont bien voulu se dévoiler ici et partager un peu de leurs parcours de vie, mais aussi toutes les autres que leur humilité naturelle a conduit à vouloir rester anonymes. Elles ont jugé que le temps n'était pas encore venu pour elles, a-t-il ajouté.