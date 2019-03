Cote d'Ivoire: Cocody - Les maquis, lavages-auto, et commerces anarchiques déguerpis à partir de lundi

L'opération «Cocody ville propre» démarrera lundi prochain (18 mars 2019) et sera menée sur plusieurs mois. Elle sera marquée par des actions de déguerpissement et de proximité dans les différents quartiers.

C'est l'annonce faite par Jean-Marc Yacé, le premier magistrat de cette commune, lors d'une conférence de presse qu'il a animée le 14 mars à l'hôtel communal.

« Malgré les actions de déguerpissement et de nettoyage menées à la fois par le ministère de la salubrité et la mairie, le phénomène des vendeurs ambulants, des commerces anarchiques, de l'occupation illégale du domaine publique et autres actes d'incivilité persistent. Avec comme conséquence la dégradation du cadre de vie à Cocody», a-t-il déploré.

Seront ainsi ciblés les installations anarchiques, notamment les maquis, lavages-auto, commerces autour des établissements non autorisés, les terrains urbains non bâtis ou insuffisamment bâtis, sources d'incivilités, les vendeurs ambulants, les véhicules mal stationnés, les dépôts sauvages d'ordures ménagères etc.

«Pour mener à bien cette opération et empêcher la recolonisation des sites traités, la police municipale et les forces de l'ordre seront mises à contribution», a-t-il souligné.

Il a demandé à ses administrés d'être solidaires de ces actions et de s'investir à favoriser leur mise en œuvre car «elles sont menées dans le bien de tous afin d'avoir un cadre de vie agréable et sain».

Il a aussi indiqué qu'il s'agit d'une promesse de campagne qu'il entend réaliser avec la contribution de tous.

Le respect des feux tricolores, l'utilisation des trottoirs par les piétons de façon prioritaire et exclusive, les gestes d'écocitoyenneté, la création d'une brigade verte en charge de l'environnement, la construction de toilettes publiques, en un mot, le maire et son conseil municipal ont décidé de ne rien laisser au hasard.

Et ont appelé la population à un changement de mentalité afin d'être en phase avec cette nouvelle ère.