Afrique: CAN 2019/Gabon - Un joueur convoqué puis retiré de la liste

C'est à la fois inédit et surprenant ! Et ça se passe au Gabon. Convoqué par Daniel Cousin pour la sixième et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019 Gilchrist Nguema ne jouera finalement pas contre le Burundi à Bujumbura. Et pour cause, il a été retiré de la liste sur demande de la Fédération gabonaise de football.

En effet, Nguema est sans club depuis quelques mois et réside au pays. Après « une enquête minutieuse ».

Les dirigeants de l'instance dirigeante du foot gabonais disent ne pas comprendre pourquoi il a été sélectionné par Daniel Cousin et ont rappelé à tous les entraîneurs des catégories nationales qu'ils avaient l'obligation de sélectionner des joueurs en forme du moment.

Nguema a donc été remplacé par Franck Obambou, le défenseur du club d'Al-Ittihad en Libye.