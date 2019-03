Afrique: CAN 2019/Saintfiet - « Se battre pour signer la première victoire de la Gambie à l'extérieur »

Prochain adversaire de l'Algérie, le 22 mars prochain, la Gambie va tenter de réaliser un gros coup pour la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019.

Il reste une petite chance à la Gambie de jouer la CAN 2019. Pour y parvenir, les Scorpions, avec cinq points au compteur, devront battre l'Algérie, tout en comptant sur un match nul entre le Bénin (7 points) et le Togo (5 points), opposés au même moment à Cotonou.

Le sélectionneur de ces derniers, Tom Saintfiet, veut aller chercher l'exploit chez les Fennecs d'autant que son équipe est toujours en lice pour une qualification.

« On sait que l'Algérie sera le favori dans ce match, mais on va se battre pour tenter de signer la première victoire de la Gambie à l'extérieur.

Cela ne s'est pas produit depuis plus de 30 ans. Pour réaliser cet objectif, on a prévu un stage de préparation à Casablanca, qui durera 3 jours, ensuite normalement jeudi on fera le voyage à Alger.

On ne sait pas avec quelle équipe Belmadi jouera, mais on est sûr que nous allons affronter une grande équipe algérienne sur le magnifique terrain de Blida », a confié Tom Saintfiet dans des propos relayés par Le Buteur.

Le sélectionneur de la Gambie voit l'opportunité d'écrire l'histoire de son équipe en réalisant l'exploit en Algérie, le 22 mars prochain. Le Belge a conscience du gros défi qu'il se lance mais estime les Scorpions capables de « jouer ses chances au maximum ».

Les Gambiens avaient déjà réussi à tenir les hommes de Djamel Belmadi en échec lors du match aller chez eux, 1-1, le 8 septembre dernier.

L'enjeu sera d'ailleurs de taille pour les Gambiens qui pointent à deux point du Bénin dans le groupe E de ces éliminatoires et peuvent prétendre à arracher un ticket pour l'Egypte.

Pour le match face à l'Algérie, la sélection gambienne sera privée du duo Assan Ceesay - Lamin Jallow suspendus pour cumul de cartons, alors que Mustapha Carayol, Moussa Njie, Yushupha Bobb et Pa Moudou sont forfaits pour cause de blessures.

Les 20 joueurs convoqués sont attendus le lundi 18 mars à Banjul. Ils se rendront ensuite à Casablanca (Maroc) pour un court stage de préparation avant de rallier l'Algérie jeudi soir.

Avant la sixième et dernière journée des qualifications de la CAN 2019, l'Algérie, qui trône en tête du groupe D (10 pts), est déjà qualifiée. Le second billet se jouera entre la Gambie, le Bénin et le Togo.