Madagascar: Eau, assainissement et hygiène - Des avancées à Farafangana

L'ambassadeur de Corée du Sud, Lim Sang Woo (au centre) et le représentant de l'UNICEF à Madagascar, Michel Saint-Lot (à droite) lors de la visite dans le district de Farafangana.

Une délégation de l'Agence coréenne de coopération internationale (KOICA), en visite dans le district de Farafangana découvre les avancées sur place en matière d'eau, assainissement et hygiène, dans le cadre des interventions de l'UNICEF bénéficiant des financements de KOICA.

Une école « 2 étoiles » où les infrastructures ont été rénovées avec des latrines hygiéniques et un point d'eau potable ; un CSB (centre de santé de base) « 3 étoiles » où les infrastructures répondent à la norme nationale et dispose des infrastructures en eau potable pour les patients et les soignants ; des communes ayant combattu la défécation à l'air libre dans une contrée où cette pratique reste encore à éradiquer.

Il s'agit des quelques avancées en matière d'eau, assainissement et hygiène dans le district de Farafangana, constatées dans le cadre des interventions de l'UNICEF dans cette zone de la Grande île, financées par l'Agence coréenne de coopération internationale (KOICA).

Approche « Etoile ». Depuis le début de la semaine, une délégation de KOICA est sur le sol malgache afin d'évaluer une possible extension de leur financement à Madagascar à travers l'UNICEF dans le domaine de l'approvisionnement en Eau et l'assainissement de base.

Cette délégation, dirigée par l'ambassadeur de la Corée du Sud, Lim Sang Woo, et composée de spécialistes du développement rural a ainsi visité le district de Farafangana pour voir de visu les interventions supportées par l'UNICEF en matière d'eau, hygiène et assainissement.

C'est ainsi qu'elle a fait escale dans la commune d'Amporoforo où se trouve l'école primaire « 2 étoiles » de Mahiakoho.

Outre la rénovation de ses infrastructures avec des latrines hygiéniques et une borne fontaine, cette école assure la routine du lavage des mains dès le plus jeune âge et enseigne aux élèves les trois messages clés du lavage des mains.

Les enseignants ont tous été formés sur l'approche Etoile ainsi que l'insertion du volet Eau, Hygiène et Assainissement dans le programme scolaire initié.

ODF. Dans la même localité, le CSB « 3 étoiles », également visité par la délégation coréenne, dispose d'infrastructures en eau potable mises en place par UNICEF avec le ministère de l'Energie, de l'Eau et des Hydrocarbures.

L'occasion a été saisie pour discuter avec la population locale de la commune d'Amporoforo et de Mahabo Mananivo, sur leur combat contre la défécation à l'air libre grâce à l'assainissement total piloté par la communauté.

Faut-il rappeler que ces deux communes ont atteint leur statut « ODF » (open defecation free) depuis 2015 et ont su maintenir ce statut de communes « sans défécation à l'air libre » jusqu'à présent .

Ce . , grâce à l'appropriation par les communautés. « En tenant compte de la situation humanitaire du Grand Sud, nous avons inclus Atsimo Atsinanana dans les cinq sites du projet 'WASH'.

C'est la raison pour laquelle la délégation préliminaire est venue ici pour voir l'état actuel », a expliqué l'ambassadeur Lim Sang Woo, non sans avoir assuré de l'appui de l'ambassade de la République de Corée pour que ce projet « soit approuvé et puisse améliorer la situation de cette région à partir de la fin d'année 2019 ».

6 millions de dollars. Pour rappel, KOICA finance à travers l'UNICEF un programme ciblant plus de 200.000 jeunes filles dans l'Anosy et mis en œuvre par plusieurs ministères et plusieurs organisations de la société civile avec l'appui de l'UNICEF.

Ce don coréen estimé à plus de 6 millions de dollars a pour objectif d'améliorer les conditions de vie des enfants en particulier des adolescentes dans la région Anosy, en assurant leurs accès à une éducation et à des services de santé de qualité , cela dans un environnement protégé de toutes formes de violence.

La région Atsimo Atsinanana où se trouve le district de Farafangana a ainsi été ajoutée dans les sites du projet, dans son volet eau, assainissement et hygiène.