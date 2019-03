Madagascar: Une belle finale Tia Kitra - JET Mada

La dernière journée des matches de poule de la ligue des champions offre au public tamatavien une affiche digne d'une finale entre Tia Kitra et JET Mada.

Le vainqueur rejoindra l'AS Adema déjà qualifiée après son match nul d' hier face à la seconde équipe du JET Mada qui a aligné ses remplaçants.

Un choix qui coule de source pour l' entraîneur Careca qui a compris qu' il fallait laisser les titulaires se reposer pour être à armes égales avec Tia Kitra.

Là où on a du mal à comprendre c' est cet excès de violence lors du match entre Adema et JET Mada qui a conduit l'Antsirabeen Rija à expulser les deux joueurs à l'origine de la bataille rangée ,notamment le capitaine de l'Adema, Jonah, et le joueur du JET, Feldman.

Le match était parti du mauvais pied quand Datsiry de l'Adema écopa d'un carton rouge direct dès la 24e minute.

Commença alors la partie de la chasse aux tibia devenue incontrôlable par l' arbitre du match qui n' arrivait plus à suivre multipliant ainsi les fautes n'arrangèrent guère les protestations des supporters de deux équipes.

Le match prit fin sur un score nul et vierge qui, finalement convient mieux à l'Adema qui se qualifie mais aussi pour JET Mada qui a désormais son destin entre les mains car il lui faut battre Tia Kitra pour dimanche qui aura lieu, si Dame Pluie le veut au stade municipal et non à ce champ de patates du Génie militaire à Mangarano,