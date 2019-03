Sénégal: Des journées d'insertion professionnelles pour la première fois à Kolda

Kolda — Le centre académique d'orientation scolaire et professionnelle (CAOSP) de Kolda (sud) table sur la participation de "plus de 1000 jeunes" à ses journées d'orientation et d'insertion socioprofessionnelle prévues jeudi prochain au CEDEPS de la capitale du Fouladou.

"Nous attendons plus de 1000 jeunes issus de différents centres et instituts de formation" à l'occasion de ces journées, dont des diplômés en quête d'emploi, a indiqué Abdoulaye Coly, directeur du centre académique d'orientation scolaire et professionnelle.

Selon M. Coly, psychologue-conseiller de formation, ces journées d'orientation et d'insertion socioprofessionnelle vont servir de cadre d'échanges et de partage entre responsables d'organisations non gouvernementales (ONG), du patronat et les jeunes sur les différentes opportunités de formation et d'insertion dans la région de Kolda.

La rencontre sera pour les jeunes une occasion de rencontrer des responsables d'ONG, des membres du patronat en vue d'évoquer avec ces derniers "des pistes de solutions" à la problématique de la formation et de l'insertion des jeunes.

Selon Abdoulaye Coly, l'objectif visé est de contribuer de cette manière "à réduire le taux de chômage qui touche les jeunes", lequel s'élève à "près de 40%" de cette catégorie de la population, tout en encourageant l'entreprenariat.

Ces journées d'orientation et d'insertion professionnelle, qui en sont à leur première édition à Kolda, devraient permettre aux jeunes de cette région d'être mieux imprégnés de ces enjeux, a noté M. Coly.