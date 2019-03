Congo-Brazzaville: " Au cœur du Congo Revisited" bientôt disponible

L'ouvrage du photographe Angelo Turconi sera sur le marché le 19 avril. Cette édition grand format, explique-t-on, est un best of du photographe.

Ainsi, "Congo, Culture & Traditions" compile ses plus belles images et des séquences uniques du Congo tournées pendant plus d'un demi-siècle.

« Ce livre, ce sont des archives de photos précieuses, mais aussi un hommage à la vitalité et à la résilience du peuple congolais », fait-on savoir. On y trouve des images rares de rituels et traditions qui appartiennent définitivement au passé.

« Un pays géant comme le Congo, avec sa grande diversité ethnique, restera toujours une source inépuisable d'émerveillement et de surprises », note-t-on.

En cinq chapitres, Angelo Turconi insiste sur la nature, la vie quotidienne, ses habitants, l'art, la culture et l'économie du Congo.

L'éminent ethnologue et historien de l'art, François Neyt, a écrit les textes d'introduction aux chapitres, tandis que le Pr Isidore Ndaywel e Nziem donne des renseignements sur les photographies sélectionnées.