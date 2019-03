Angola: Le groupe SSP se produit à l'occasion de la Journée de la paix

Luanda — Le groupe de rap angolais SSP s'apprête à retourner sur la scène lors du festival le 4 avril, à l'occasion de la Journée de la paix, dans l'aréna de la marginale de Luanda, qui servira également à célébrer le 28e anniversaire du groupe.

Le fait a été annoncé vendredi à Luanda lors d'une conférence de presse du groupe musical, au cours de laquelle Big Nelo a informé que l'idée est apparue il y a environ trois ans et a mûri pour émerveiller le public lors de la Journée de la paix.

"Compte tenu de l'historique du SSP, il était pertinent à cette date de réunir deux faits importants: la paix et réaliser son spectacle étant donné les chansons qui ont marqué une génération", a-t-il déclaré.

Il a précisé que les prix seraient symboliques, avec le grand public à un prix unique de 1 000 Kwanzas.

Les sièges de devant valent deux mille Kwanza et la zone VIP dix mille, et les portes doivent être ouvertes à partir de 15 heures, pour une rencontre avec les fans à partir de 18 heures.

Fondé en 1991, le groupe SSP a publié quatre albums.

Déjà avec seulement Big Nelo et Jeff Brown, après le départ de Paul G et Kudy en 2000, le SSP a publié deux autres albums: "Amor e Ódio" et "Momentos da Trajectéria".

Le groupe a remporté le prix du meilleur album et du meilleur groupe hip-hop en 1997, avec l'album "99% de Amor" de la Rádio Luanda, ainsi que de meilleur album et groupe de hip-hop / rap angolaist avec "Odisseia "par la RTP / Afrique.

Toujours avec cet album, ils ont remporté le prix Vidisco en 1999 et, avec l'album "Alfa", le prix du meilleur album, Hip-Hop / Rap et Best Marketing Awards en 2000.

En 2002, il était considéré comme le meilleur groupe de musique moderne au concours Luanda Fashion.